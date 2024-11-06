В туриндустрии Калининградской области заявили об острой нехватке автобусов

По его словам, в конце сезона турфирмы Калининградской области приобрели около десяти новых китайских автобусов, однако это «капля в море». «Если говорить про Калининград, то я уверен, что полсотни качественных автобусов нам обязательно на регион нужно. Минимум 50 качественных автобусов большого класса. Микроавтобусов в два-три раза должно быть больше. Но мы говорим про качественные только. Если с рынка изъять часть транспорта, которая вынуждена закрывать дефицит, то речь будет идти о гораздо большем количестве. Порядка ста автобусов, скорей всего, нужно будет, чтобы восполнять дефицит и оказывать качественную туристическую услугу для наших гостей», — сказал эксперт.