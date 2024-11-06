В туриндустрии Калининградской области заявили об острой нехватке автобусов

В Калининградской области существует острая нехватка туристических автобусов. Об этом рассказал директор компании «Анюта» Алтынбек Кожахметов на пресс-завтраке Ассоциации индустрии гостеприимства в среду, 6 ноября.
Ситуация с туристическим транспортом и в нашем регионе, и в целом в России очень тяжёлая и плачевная. Если раньше мы ещё могли как-то ерепениться и говорить про качественный туристический транспорт, то сейчас его просто не хватает как такового, — сказал Кожахметов.
По его словам, в конце сезона турфирмы Калининградской области приобрели около десяти новых китайских автобусов, однако это «капля в море». «Если говорить про Калининград, то я уверен, что полсотни качественных автобусов нам обязательно на регион нужно. Минимум 50 качественных автобусов большого класса. Микроавтобусов в два-три раза должно быть больше. Но мы говорим про качественные только. Если с рынка изъять часть транспорта, которая вынуждена закрывать дефицит, то речь будет идти о гораздо большем количестве. Порядка ста автобусов, скорей всего, нужно будет, чтобы восполнять дефицит и оказывать качественную туристическую услугу для наших гостей», — сказал эксперт.
Представители туриндустрии просят власти о субсидиях на закупку туристических автобусов. По их мнению, проблему необходимо решать на федеральном и региональном уровнях.
Ранее о проблемах с туристическим транспортом рассказывал автор проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин. Он отмечал, что некоторым автобусам в регионе уже более 20 лет. По его словам, экскурсии не смогут покрыть обновление автопарка.