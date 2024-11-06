Власти Ростова рассказали о мерах привлечения водителей автобусов

Чтобы сократить дефицит водителей общественного транспорта, достигший 51%, в Ростове привлекают новых сотрудников. В администрации рассказали «КП — Ростов-на-Дону», какие для этого применяются меры.
Так, по решению Ростовской-на-Дону городской Думы водителям общественного пассажирского транспорта, работающим в муниципальных транспортных предприятиях, предоставляют служебное жилье.
Также водители могут получить бюджетную субсидию для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья.
Напомним, что сейчас в донской столице не хватает 1121 водителя общественного транспорта.