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Власти Ростова рассказали о мерах привлечения водителей автобусов

В Ростове водителей автобусов заманивают на работу служебным жильем.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сократить дефицит водителей общественного транспорта, достигший 51%, в Ростове привлекают новых сотрудников. В администрации рассказали «КП — Ростов-на-Дону», какие для этого применяются меры.

Так, по решению Ростовской-на-Дону городской Думы водителям общественного пассажирского транспорта, работающим в муниципальных транспортных предприятиях, предоставляют служебное жилье.

Также водители могут получить бюджетную субсидию для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья.

Напомним, что сейчас в донской столице не хватает 1121 водителя общественного транспорта.