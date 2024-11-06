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Без паники: жителей Армянска предупредили о стрельбе из-за учений

Администрация Армянска предупредила о звуках стрельбы из-за учений.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Армянска Василий Телиженко объявил о том, что 8 ноября с 9:00 до 20:00 в селе Перекоп пройдут антитеррористические учения.

По его словам, в ходе учений будут использоваться имитационные средства и холостые выстрелы. В связи с этим могут быть слышны звуки выстрелов и взрывов. Кроме того, во время учений ограничат движение транспорта на въезде и выезде из села, а также проведут учебную эвакуацию жителей.

Василий Телиженко обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб. Он также призвал не поддаваться панике и пользоваться только официальной информацией.

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