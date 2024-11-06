Дорогая рыбка золотая: почему черноморская хамса и барабуля дороже привозной

Прежде свежевыловленная и посоленная хамса тут же уходила на рынок, а рыбаки — в море за новым уловом. Рыбу бочками везли из Крыма, и пока она была свежего посола, быстро распродавали. Сейчас весь улов остается в регионе, поскольку везти его далеко накладно и бессмысленно — рыба быстро просаливается и становится непригодной в пищу. В результате не выловленную у крымских берегов хамсу с удовольствием добывают турецкие рыбаки. И не потому, что очень любят эту рыбку, а потому, что она идет на производство муки, которую покупают комбикормовые заводы Европы.