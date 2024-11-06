Начальник ГАИ Башкирии призвал водителей соблюдать осторожность во время непогоды

В своей публикации руководитель ведомства обратил внимание на то, что в течении дня был обильный снегопад, в некоторых районах — с дождем. Из-за перепадов температуры, по словам Севастьянова, образуются гололедица и снежные накаты. Кроме того, скорее всего из-за порывистого ветра и метели ухудшится видимость на дорогах.