Начальник ГАИ Башкирии призвал водителей соблюдать осторожность во время непогоды

Сегодня вечером, 6 ноября, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале выступил с экстренным обращением из-за непогоды.
В своей публикации руководитель ведомства обратил внимание на то, что в течении дня был обильный снегопад, в некоторых районах — с дождем. Из-за перепадов температуры, по словам Севастьянова, образуются гололедица и снежные накаты. Кроме того, скорее всего из-за порывистого ветра и метели ухудшится видимость на дорогах.
Начальник республиканской дорожной полиции попросил водителей проявлять максимальную осторожность. Глава ГАИ считает, если есть возможность, лучше переждать непростые погодные условия.
Севастьянов настоятельно порекомендовал соблюдать скоростной режим, пристегиваться, не совершать рискованные маневры с выездом на встречную полосу, выдерживать дистанцию между автомобилем и транспортными средствами впереди.
— Круглосуточно продолжаем мониторить дорожную ситуацию. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае необходимости можете обратиться к ним, — заявил глава ГАИ Башкирии.
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