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Андреас Киссер из Sepultura пригласил Макса и Игора Кавалеру выступить с группой

Гитарист бразильского метал-коллектива Sepultura Андреас Киссер рассказал, что пригласил основателей команды Макса и Игора Кавалеру отыграть последний концерт с группой. Шоу должно состояться в Сан-Паулу в 2026 году.

Источник: Звук

Гитарист бразильского метал-коллектива Sepultura Андреас Киссер рассказал, что пригласил основателей команды Макса и Игора Кавалеру отыграть последний концерт с группой. Шоу должно состояться в Сан-Паулу в 2026 году.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Мы работаем, чтобы устроить большой праздник для фанатов», — поделился Киссер на YouTube-канале Moshpit Passion.

Вокалист и гитарист Макс Кавалера покинул коллектив в 1996-м. Его брат Игор, барабанщик, — в 2006-м. Вместе они основали команду Cavalera Conspiracy.

В декабре 2023-го Sepultura объявили о своем распаде после прощального тура в 2024−2025-м. В июне Макс отметил, что не против реюниона первого состава группы.