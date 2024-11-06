В Таганроге на ремонт водоснабжения в 2025 году запланировали 755 млн рублей

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о том, что делают в городе для улучшения сетей водоснабжения и водоотведения. Подробный видеоотчет был опубликован в Telegram.
— Прежде всего, в 2023 году нашему водоканалу удалось при формировании тарифа на пятилетний период защитить производственную программу, предусматривающую ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и ремонт объектов предприятия, — отметила Светлана Кабулова.
В 2024 году в Таганроге уже выполнили задачи на участках канализации по улицам Сызранова, Сергея Лазо, Зои Космодемьянской и на Поляковском шоссе. Продолжаются работы на улице Слесарной.
Параллельно с этим ведутся работы на участках водоснабжения на Петровской, Дзержинского, 1-й Котельной, а также на ряде других улиц.
— Сформирован перечень мероприятий на 2025 год. Конечно же, в программу включили те объекты, которые требуют первоочередного внимания. Общий объем программы на 2025 год составляет 755 млн рублей, — сообщила Светлана Камбулова.
Планы уже направили на рассмотрение в региональную службу по тарифам. Обновить собираются 7500 метров сетей водоснабжения и 2500 метров сетей водоотведения. Также планируется капитальный ремонт водовода сырой воды.
— Уверена, все те мероприятия, которые реализуются в текущем году, которые запланированы на будущий год, позволят значительно повысить надежность системы водоснабжения, — добавила Светлана Камбулова.