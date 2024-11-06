В Ростове с Центрального рынка в ЗЖМ выпуск автобусов составил 75% от нормы

В Ростове жители Западного жилого массива пожаловались в «КП — Ростов-на-Дону» на большие очереди людей в часы пик на остановке в районе Центрального рынка. В администрации города в ответ на официальный запрос сообщили, что выпуск автобусов там составляет 75% от планового количества.
По данным городских властей, за сутки пассажирооборот на остановке «Центральный рынок» в сторону Западного жилмассива составляет более девяти тысяч человек. Они передвигаются на маршрутах №№ 4, 6, 6а, 8, 15, 16, 16а, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64 и 71.
Сейчас выпуск автобусов на линии составляет 75% от планового количества. За этим в дептрансе города следят с помощью системы ГЛОНАСС.
— По всем фактам недовыпуска транспортных средств на линию в отношении перевозчиков применяются меры гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции), предусмотренные муниципальными контрактами. Ведется претензионная работа, — сообщили в администрации Ростова.