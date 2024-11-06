В Ростове с Центрального рынка в ЗЖМ выпуск автобусов составил 75% от нормы

В Ростове жители Западного жилого массива пожаловались в «КП — Ростов-на-Дону» на большие очереди людей в часы пик на остановке в районе Центрального рынка. В администрации города в ответ на официальный запрос сообщили, что выпуск автобусов там составляет 75% от планового количества.