Сильные голоса: как знаменитости голосовали на президентских выборах США

Одни голосовали за «репродуктивную свободу, справедливую экономику и человеческую порядочность», другие — за новое величие Америки и команду, похожую на «Мстителей». 5 ноября жители США выбирали нового президента и в итоге выбрали старого. Шоу-индустрия не осталась в стороне от самого главного политического события года, и артисты, как и вся страна, разделились на два лагеря. О том, кто из звезд примкнул к демократам, а кто — к республиканцам, в материале «Известий».
Голливуд проголосовал за Камалу Харрис.
На протяжении всей предвыборной гонки в США многие знаменитости активно агитировали за кандидатов в соцсетях, на митингах и концертах. Заметно больше поддержки в Голливуде получила преемница Джо Байдена — действующий вице-президент Камала Харрис. Активнее других за нее призывала голосовать Билли Айлиш. За несколько дней до выборов певица даже приостановила концерт в Атланте, чтобы обратиться к фанатам.
— Времена действительно страшные, на карту поставлено многое, и я знаю, что если вы находитесь в этом зале и поддерживаете меня, вы поддерживаете женщин. Я надеюсь, что вы проголосуете за Камалу Харрис, — сказала Билли Айлиш со сцены.
Выбор в пользу кандидата-женщины сделали Леди Гага, Кристина Агилера и Кэти Перри, которые, помимо прочего, выступали на предвыборных митингах, а также звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Шэрон Стоун опубликовала фото в свитере с надписью Madam president. Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер тоже выбрала агитационный аутфит для снимка — футболку с надписью Kamala.
«Горжусь тем, что голосую за Камалу, за прогресс и равные права. За мою семью и будущее нашей страны и планеты. И я горжусь тем, что голосую против ненавистного потенциального диктатора и его пособников, которые хотят вернуться назад», — написала она в своем блоге.
Фото: соцсетиЛейтон Мистер и Шэрон Стоун.
Коллега Лейтон Мистер по «Сплетнице» Блейк Лайвли обошлась в соцсетях без персоналий, но, очевидно, тоже поддержала демократов. Она проголосовала в компании звездного супруга Райана Рейндольса, о чем сообщила на своей странице в соцсети: «Провела Хеллоуин, участвуя в акции “Демократия и равенство для женщин”! Получить стикер “Я проголосовал” было интереснее, чем конфеты».
Фото: соцсетиРайан Рейндольс и Блейк Лайвли.
Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон поделилась в блоге гордостью за то, что проголосовала за Камалу Харрис и ее соратника Тима Уолца.
«Сегодня я голосовала не только за доступ к здравоохранению, за репродуктивную свободу, за равные права, за безопасные школы и справедливую экономику, но и за здравомыслие и человеческую порядочность», — написала актриса.
Фото: соцсетиДженнифер Энистон.
Борьба за репродуктивные права женщин стала важной частью кампании Харрис и одним из главных аргументов для многих проголосовавших за нее знаменитостей.
«Это критический момент в нашей общей истории, когда необходимо проголосовать за кандидата, который представляет будущее, которое мы хотим видеть. Вот почему я проголосовала за Камалу Харрис на выборах президента. Ради моей дочери и миллионов трудолюбивых американских женщин, которые ценят наши свободы. Я хочу защитить демократию любой ценой. Я люблю свою страну, и, что бы ни случилось на этих выборах, я здесь для того, чтобы единым фронтом двигать нашу великую нацию вперед», — написала блондинка в законе Риз Уизерспун.
Фото: соцсетиЛинда Картер.
Завернувшись в гигантский американский флаг, Чудо-женщина Линда Картер тоже призвала женщин объединиться и проголосовать за репродуктивную свободу. А звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» Зои Салдана поиронизировала над завирусившимся высказыванием кандидата в вице-президенты страны от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса трехлетней давности о том, что демократы продвигают антисемейную повестку под руководством бездетных кошатниц.
«Мама троих детей, феминистка, любительница кошек, дочь иммигрантов проголосовала за Камалу Харрис и Тима Уолца», — написала она на своей странице в соцсети.
will.i.am выпустил клип под названием Yes She Can. На сторону демократов также встали Pink, Опра Уинфри и многие другие знаменитости.
Бывший будущий президент.
С Дональдом Трампом звезды не сошлись. Республиканцы на американских выборах поддержки знаменитостей получили значительно меньше, судя, по крайней мере, по их реакции в информационном поле. На сторону экс-главы Белого дома встал комедийный актер Роб Шнайдер, известный по фильмам «Цыпочка», «Животное», «50 первых поцелуев». Он опубликовал пост с хештегом #Trump2024. Голосовать за Дональда Трампа призвал в соцсетях рок-музыкант Кид Рок, который до этого выступал на съезде партии в Милуоки (Висконсин).
Звезда фильма «Шазам» Закари Ливай, который до этого принял участие в республиканском ралли в Мичигане, во время выступления на радиостанции SiriusXM заявил, что голосует за Трампа, потому что его команда похожа на «Мстителей».
«Я голосую за Дональда Трампа, Бобби Кеннеди, Тулси Габбард, Вивека Рамасвами, Илона Маска, Джей Ди Вэнса и всех остальных, кого они собираются привлечь», — объяснил выбор артист.
Фото: x.com.
Трамп сосредоточил на своей стороне спортсменов и бизнесменов. Его давний приятель, глава UFC Дана Уайт, опубликовал в разгар выборов несколько постов на своей странице в соцсети. Один из них — с теплыми словами: «Поздравляю, мой друг». Другой — совместное фото с приема, где за одним столом они о чем-то оживленно беседуют в компании Илона Маска — еще одного влиятельного сторонника экс-президента Соединенных Штатов.
Поддержку Трампу также выразили журналист Такер Карлсон, актеры Мел Гибсон, Деннис Куэйд, отец Анджелины Джоли Джон Войт.
И хотя в большинстве своем победу звезды Трампу не сулили, перевес голосов оказался на его стороне. По данным компании Edison Research, республиканец набрал 70,7 млн голосов, Харрис — 65,7 млн после обработки 87% бюллетеней. По предварительным подсчетам авторитетных зарубежных изданий, Трамп получил голоса минимум 270 выборщиков. Результат демократов в разных источниках колеблется около отметки в 220.
Сам Трамп уже объявил о своей победе, выступив перед аудиторией под песни Ли Гринвуда God Bless the U.S.A. и Y.M.C.A. американской диско-группы Village People, повторив свой знаменитый незамысловатый танец. Бывший и теперь уже будущий президент США пообещал make America great again. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2025 года.