Сильные голоса: как знаменитости голосовали на президентских выборах США

«Это критический момент в нашей общей истории, когда необходимо проголосовать за кандидата, который представляет будущее, которое мы хотим видеть. Вот почему я проголосовала за Камалу Харрис на выборах президента. Ради моей дочери и миллионов трудолюбивых американских женщин, которые ценят наши свободы. Я хочу защитить демократию любой ценой. Я люблю свою страну, и, что бы ни случилось на этих выборах, я здесь для того, чтобы единым фронтом двигать нашу великую нацию вперед», — написала блондинка в законе Риз Уизерспун.