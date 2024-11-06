«Обреченные на смерть»: Как собак вывозят в чистое поле, оставляют на свалках и привязывают к отбойникам

6 ноября зоозащитники отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Сложно сосчитать, сколько кошек и собак стали жертвами садистов. Но, к счастью, благодаря неравнодушным людям многих удается вырвать из лап смерти.
Старенького одноглазого пекинеса кто-то высадил у трассы между Таганрогом и Ростовом. Личный архив героя публикации.
СЛОМАННАЯ ЧЕЛЮСТЬ И ОШПАРЕННАЯ СПИНА.
Волонтер сообщества энтузиастов помощи бездомным животным «Добрые руки» Алла Моренец из Ростова выхаживает старых и больных собак. У каждого — своя печальная история.
Например, у шпица, которого кто-то подкинул к дому сердобольной женщины. У собачки была сломана челюсть и такие запущенные раны, что в них завелись опарыши…
— Трудно сказать, кто довел животное до такого ужасного состояния: хозяева или какие-то живодеры, — недоумевает собеседница.
Другая собачка, похожая на лисичку, мучительно умирала на трассе под городом Сальском: у нее была ошпарена спина. Бедолагу подобрали местные зоозащитники и передали Алле. Ростовчанка отвезла дворняжку в ветклинику, где ее долго лечили, а потом выхаживала дома.
— Рана на спине была такой обширной, что стоял вопрос о пересадке кожи. К счастью, она затянулась без операции.
Сейчас собачка живет в любящей семье в Санкт-Петербурге. Впрочем, как и другая спасенная добрыми людьми дворняжка — ее привязали веревкой к отбойнику на дороге рядом с Белой Калитвой…
Беднягу привязали веревкой к отбойнику на дороге рядом с Белой Калитвой. Личный архив героя публикации.
СТАРЕНЬКИЕ ИЗГОИ.
Кроме откровенных садистов, которые выкалывают животным глаза или забивают насмерть, есть хозяева, которые обрекают питомцев на медленную и мучительную гибель. Как правило, старых и больных.
Среди них — маленький метис с запущенным дерматитом. Старенькая собачка все время чесалась, ранки на ее теле загноились… Вместо того, чтобы вылечить бедняжку, хозяин вывез ее в Кумженскую рощу… Здесь перепуганную крошку заметили ростовчане, которые подкармливали бездомных животных. Она тряслась под корягой и никого к себе не подпускала.
— Сейчас это ласковая веселая «барышня» по кличке Розочка. Я надеюсь, она проживет со мной еще долго.
Нередки и случаи, когда хозяева вывозят питомцев подальше от дома, словно опасаются, что те вернутся. Ведь собачья преданность не знает границ, а удивительное чутье позволяет им отыскать дом через огромные расстояния. Вот и старенького одноглазого пекинеса кто-то высадил у трассы между Таганрогом и Ростовом.
— Брошенные животные ведут себя по-разному. Одни в панике бегут, куда глаза глядят, другие не сходят с места. Пекинес сиротливо сидел на обочине — возле куста, рядом с которым его оставили. Видно, надеялся, что хозяин вернется. Одинокую собачку заметила женщина, которая часто ездила из Таганрога в Ростов. Она рассказал о ней в социальных сетях, после чего беднягу подобрали волонтеры.
— Пекинес был истощен и весь устюках — высохших колосках травы. От них его кожа была так воспалена и болела, что пес не давал к себе притронуться.
Алла поставила на лапы и этого лохматого старичка. Назвала Прокоп.
А еще у ростовчанки живут «бабушка» мопс, которую выбросили на краснодарской трассе. И «девочка» шпиц, которая лазила по мусорным пакетам в лесополосе под Таганрогом.
— Брошенные собаки появляются, когда люди заводят питомца спонтанно, не представляя, сколько сил и внимания те требуют. Когда пес начинает лаять, пачкать полы, портить мебель — от него просто избавляются. При этом нестерилизованные животные приносят приплод и число бездомных собак еще больше увеличивается.
Кот из «мусорной» квартиры. Личный архив героя публикации.
МУСОРНАЯ КВАРТИРА.
Выгонять домашнее животное — бесчеловечно, но не менее жестоко — бездумно подбирать дворняжек с улицы.
— Есть категория сердобольных людей, которые притаскивают в квартиру множество животных — держат их скученно, не ухаживают должным образом, не стерилизуют… Питомцы болеют, грызутся, плодятся… Зачастую, это собиратели всякого мусора. Они тащат в дом со свалок не только хлам, но и живность. У меня есть кот из такой — «мусорной» квартиры в Советском районе.
Тревогу забил сосед, который не видел владелицу жилья около двух недель. В присутствии участкового спасатели вскрыли квартиру и ужаснулись: до самого потолка она была забита хламом. В этих условиях жили семь собак и кот.
Алла Моренец приехала, чтобы забрать брошенных на произвол судьбы животных. Как оказалось, хозяйка жила в другом месте…
— Запах стоял такой, что требовался респиратор. Когда я взяла на руки одну собаку и попыталась поймать остальных, ноги проваливались в мусор и по телу побежали полчища тараканов. С тех пор при виде прусаков меня передергивает…
Собак пристроили в приют, а кота Алла забрала к себе. Он был так истощен, что уже отказывался от еды. Ветеринарные врачи опасались, что бедолагу уже не спасти. Но, видимо, котофей еще не растратил все девять жизней…
— Я забрала кота к себе. Месяца три он сидел в стиральной машинке, а иногда пытался выйти в закрытое окно. Сказывалась жизнь в тесной квартире с семью собаками. Поскольку кот прятался от любого звука, да и сам передвигался бесшумно, я назвала его Шелест. Сейчас это ласковый спокойный и довольный жизнью парень.
Кроме больных и старых, Алла держит у себя и животных с расстроенной психикой. Ведь та собака, которую годами держали на цепи, били и недокармливали, вряд ли станет добрым и ласковым другом семьи.
Вместо того, чтобы вылечить бедняжку, хозяин вывез ее в Кумженскую рощу. Личный архив героя публикации.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Три года условно за убийство котят.
Сложно сказать, сколько братьев наших меньших погибает от рук нелюдей. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области, такие дела — явление редкое. В этом году было только одно.
— Житель Орловского районе зверски расправился с двумя полуторамесячными котятами во дворе своего дома. Сначала ударил каждого деревянной палкой, а потом добивал штыковой лопатой. Позже живодер объяснил свой поступок тем, что котята мешали ему загонять овец. Эта история могла остаться незамеченной, если бы не свидетель дикой расправы — посторонний человек, который и обратился в полицию. В итоге котоубийцу осудили и приговорили к трем годам лишения свободы условно.