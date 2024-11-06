«Обреченные на смерть»: Как собак вывозят в чистое поле, оставляют на свалках и привязывают к отбойникам

— Житель Орловского районе зверски расправился с двумя полуторамесячными котятами во дворе своего дома. Сначала ударил каждого деревянной палкой, а потом добивал штыковой лопатой. Позже живодер объяснил свой поступок тем, что котята мешали ему загонять овец. Эта история могла остаться незамеченной, если бы не свидетель дикой расправы — посторонний человек, который и обратился в полицию. В итоге котоубийцу осудили и приговорили к трем годам лишения свободы условно.