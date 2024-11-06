Уфимские врачи рассказали, с помощью каких продуктов можно защититься от инсульта

Сотрудники Центра общественного здоровья отмечают, что секрет профилактики инсульта заключается не только в обозначенном списке, но и в общем подходе к здоровому образу жизни. Специалисты отмечают, что питание должно быть разнообразно и сбалансировано, а также нужно заниматься физической активностью и присматривать за артериальным давлением.