Уфимские врачи рассказали, с помощью каких продуктов можно защититься от инсульта

Специалисты уфимского Центра общественного здоровья рассказали, с помощью каких продуктов можно защититься от инсульта. Именно они, по словам медиков, смогут укрепить сосуды и снизить потенциальный риск заболеваний.
1) Чеснок.
Неприятный (по мнению некоторых) на вкус, но, тем не менее, очень полезный. С помощью него можно снизить артериальное давление, а заодно и улучшить кровообращение.
2) Овсянка.
А ней есть много растворимой клетчатки. Именно она снижает уровень холестерина в организме. Также, употребляя ее, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
3) Авокадо.
Этот фрукт богато полезными жирными кислотами и калием. Эти вещества поддерживают нормальное давление и здоровье сердца.
4) Темный шоколад (с высоким содержанием какао).
Любимое многими лакомство содержит в себе флавоноиды, с помощью которых удастся не только улучшить циркуляцию крови по телу, но и благоприятно повлиять на сердце.
5) Лосось и другая жирная рыба.
В них богатое количество омега-3 жирных кислот. Они снижают воспаление и улучшают здоровье сердца.
Сотрудники Центра общественного здоровья отмечают, что секрет профилактики инсульта заключается не только в обозначенном списке, но и в общем подходе к здоровому образу жизни. Специалисты отмечают, что питание должно быть разнообразно и сбалансировано, а также нужно заниматься физической активностью и присматривать за артериальным давлением.
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