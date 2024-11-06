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Уфимские врачи рассказали, с помощью каких продуктов можно защититься от инсульта

Врачи из Уфы назвали топ-5 продуктов против инсульта.
Источник: Комсомольская правда

Специалисты уфимского Центра общественного здоровья рассказали, с помощью каких продуктов можно защититься от инсульта. Именно они, по словам медиков, смогут укрепить сосуды и снизить потенциальный риск заболеваний.

1) Чеснок.

Неприятный (по мнению некоторых) на вкус, но, тем не менее, очень полезный. С помощью него можно снизить артериальное давление, а заодно и улучшить кровообращение.

2) Овсянка.

А ней есть много растворимой клетчатки. Именно она снижает уровень холестерина в организме. Также, употребляя ее, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3) Авокадо.

Этот фрукт богато полезными жирными кислотами и калием. Эти вещества поддерживают нормальное давление и здоровье сердца.

4) Темный шоколад (с высоким содержанием какао).

Любимое многими лакомство содержит в себе флавоноиды, с помощью которых удастся не только улучшить циркуляцию крови по телу, но и благоприятно повлиять на сердце.

5) Лосось и другая жирная рыба.

В них богатое количество омега-3 жирных кислот. Они снижают воспаление и улучшают здоровье сердца.

Сотрудники Центра общественного здоровья отмечают, что секрет профилактики инсульта заключается не только в обозначенном списке, но и в общем подходе к здоровому образу жизни. Специалисты отмечают, что питание должно быть разнообразно и сбалансировано, а также нужно заниматься физической активностью и присматривать за артериальным давлением.

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