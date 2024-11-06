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Музыкант Григорий Лепс рассказал, как восстанавливал голос

Такой метод предложила хирург, к которой исполнитель обращался.

Источник: Звук

Такой метод предложила хирург, к которой исполнитель обращался.

«Там стояла лесенка. Она говорила: “Три ступени ты свистишь, а на одной берешь воздух”», — уточнил Лепс в интервью Роману Костомарову. По словам звезды, у него самого так не получалось, но после 10−15 сеансов с доктором голос удавалось восстановить.

Позже способ перестал работать, и артист перенес четыре операции в Париже. Сейчас на концертах Григория всегда присутствует врач, промывающий ему связки или вливающий лекарство. «Я уже не могу, естественно, петь как раньше. Но пока скрипим», — поделился Лепс.

В июле исполнитель заявил, что покинет сцену, если его пенсия составит 100 миллионов рублей в год.