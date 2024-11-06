Музыкант Григорий Лепс рассказал, как восстанавливал голос

«Там стояла лесенка. Она говорила: “Три ступени ты свистишь, а на одной берешь воздух”», — уточнил Лепс в интервью Роману Костомарову. По словам звезды, у него самого так не получалось, но после 10−15 сеансов с доктором голос удавалось восстановить.