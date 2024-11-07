В Свердловской области переиздадут Красную книгу в 2028 году

В Свердловской области в 2028 году планируется переиздание Красной книги. В новой версии документа сформируют актуальную базу редких растений, грибов и животных. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
— Ученые выявляют новые виды краснокнижных растений в природных парках, уточняют ареалы их обитания и состояние популяций. На основании полученных результатов будет сформирована база для актуальной Красной книги Свердловской области, — рассказали в департаменте.
Так, недавно на территории озера Куртугуз ученые обнаружили более 200 видов сосудистых растений, восемь из которых занесены в Красную книгу. В Шарташском лесном парке исследователям удалось выявить вид, считавшийся исчезнувшим с территории парка еще в XX веке — гудайера ползучая. Растение так же занесено в Красную книгу.