В Свердловской области переиздадут Красную книгу в 2028 году

Так, недавно на территории озера Куртугуз ученые обнаружили более 200 видов сосудистых растений, восемь из которых занесены в Красную книгу. В Шарташском лесном парке исследователям удалось выявить вид, считавшийся исчезнувшим с территории парка еще в XX веке — гудайера ползучая. Растение так же занесено в Красную книгу.