В Ростове-на-Дону прошел первый осенне-зимний заплыв на открытой воде. Об этом рассказали в сюжете «Первого Ростовского». Спортивное мероприятие состоялось на Гребном канале.
Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 и 30 метров. Главное условие — отсутствие гидрокостюмов. При этом температура воды составляла всего +12 градусов. Участие приняли не только ростовчане, но и «моржи» из Москвы и Московской области, Тюмени, Калуги, Белгорода.
После холодной воды участников ждал горячий чай. Отметим, что заплыв планируют повторить в декабре.