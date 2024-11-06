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В Ростове-на-Дону прошел первый осенне-зимний заплыв на открытой воде

В Ростове состоялся первый в истории города осенне-зимний заплыв на открытой воде.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошел первый осенне-зимний заплыв на открытой воде. Об этом рассказали в сюжете «Первого Ростовского». Спортивное мероприятие состоялось на Гребном канале.

Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 и 30 метров. Главное условие — отсутствие гидрокостюмов. При этом температура воды составляла всего +12 градусов. Участие приняли не только ростовчане, но и «моржи» из Москвы и Московской области, Тюмени, Калуги, Белгорода.

После холодной воды участников ждал горячий чай. Отметим, что заплыв планируют повторить в декабре.