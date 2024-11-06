В Ростове-на-Дону прошел первый осенне-зимний заплыв на открытой воде

Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 и 30 метров. Главное условие — отсутствие гидрокостюмов. При этом температура воды составляла всего +12 градусов. Участие приняли не только ростовчане, но и «моржи» из Москвы и Московской области, Тюмени, Калуги, Белгорода.