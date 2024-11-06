Директор уфимской строительной компании наворовал на ремонте нефтяного университета полтора миллиона

В 2021 году Уфимский государственный нефтяной технический университет и компания «Окна Премиум» заключили контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на более чем девять миллионов рублей. Однако подрядчик не выполнил часть работ, которые оцениваются в свыше полутора миллионов рублей.