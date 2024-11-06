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Директор уфимской строительной компании наворовал на ремонте нефтяного университета полтора миллиона

В Уфе глава стройкомпании украл на ремонте УГНТУ 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе глава предприятия украл на ремонте здания вуза огромную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

В 2021 году Уфимский государственный нефтяной технический университет и компания «Окна Премиум» заключили контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на более чем девять миллионов рублей. Однако подрядчик не выполнил часть работ, которые оцениваются в свыше полутора миллионов рублей.

Директор подрядной организации ввел в заблуждение ответственных должностных лиц университета и склонил их подписать акты о приемке работ. В результате бюджету учреждения был причинен имущественный ущерб на те самые полтора миллиона.

На руководителя компании завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его Volkswagen Tiguan арестовали.

— После вручения фигуранту копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.

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