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На М5 «Урал» в столкновении с большегрузом разбился насмерть водитель иномарки

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель Peugeot Partner.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 6 ноября, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 44-летний шофер за рулем грузовика Sitrak ехал со стороны Самары в направлении Уфы. На 1436 километре трассы М5 «Урал» он выехал на встречную полосу через ограждение и столкнулся с фургоном Peugeot Partner. В результате происшествия 57-летний водитель «Пежо» скончался еще до приезда скорой помощи.

На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

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