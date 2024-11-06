На М5 «Урал» в столкновении с большегрузом разбился насмерть водитель иномарки

Сегодня вечером, 6 ноября, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 44-летний шофер за рулем грузовика Sitrak ехал со стороны Самары в направлении Уфы. На 1436 километре трассы М5 «Урал» он выехал на встречную полосу через ограждение и столкнулся с фургоном Peugeot Partner. В результате происшествия 57-летний водитель «Пежо» скончался еще до приезда скорой помощи.
На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.
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