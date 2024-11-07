Роспотребнадзор выявил нарушения в организации горячего питания в школах Ростовской области

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, касающихся соблюдения режимных моментов, таких как уборка помещений, обработка инвентаря и посуды, а также в ведении документации по контролю за питанием детей.
«Большинство нарушений устранялись в ходе проверки. По результатам проведенных мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Проверки продолжаются.
«Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся остается на контроле управления Роспотребнадзора по Ростовской области», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.