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Роспотребнадзор выявил нарушения в организации горячего питания в школах Ростовской области

Ростовская область, 6 ноября 2024. DON24.RU. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области с начала 2024—2025 учебного года провело проверку в 228 общеобразовательных учреждениях и у пяти организаторов питания, чтобы оценить качество организации горячего питания.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, касающихся соблюдения режимных моментов, таких как уборка помещений, обработка инвентаря и посуды, а также в ведении документации по контролю за питанием детей.

«Большинство нарушений устранялись в ходе проверки. По результатам проведенных мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Проверки продолжаются.

«Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся остается на контроле управления Роспотребнадзора по Ростовской области», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.