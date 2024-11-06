«Более 28 см снега»: в Уфе за 24 часа выпала треть месячной нормы осадков

В Уфе за сутки выпало 33% месячной нормы осадков. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
По данным мэра, в городе за 24 часа выпало более 28 сантиметров снега, в то время как нормой за ноябрь считается 94 см.
Градоначальник сообщил, что сотрудники коммунальных служб вышли работать в ночную смену.
— Работаем, продолжаем борьбу с последствиями снегопада, — заявил Мавлиев.
Напомним, в ночь на 6 ноября на Уфу обрушился первый снегопад. Синоптики сообщают, что циклон еще не покинул республику, поэтому в Башкирии сохранятся осадки.
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