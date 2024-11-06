Порноактриса Дэниелс заявила, что Харрис проиграла Трампу из-за расизма

Многие сторонники Харрис возмущенно отреагировали на ее поражение и раскритиковали результаты голосования. Одной из них была порноактриса Сторми Дэниелс, пишет Independent. ~Она назвала Трампа «сумасшедшим» и призналась, что шокирована тем, что «произошло в ее стране». По словам актрисы, она не ожидала такого результата — и ей «стыдно за американцев».~ Кроме того, Дэниелс выразила мнение, что Харрис могла проиграть из-за расизма: «Вы не можете сказать мне, что не из-за расизма она не победила».