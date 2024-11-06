В Ростове-на-Дону закупают автомобили для «социального такси»

Сегодня в городе работают 11 специальных автомобилей для маломобильных жителей. Так, горожане могут доехать в медицинские учреждения, организации социальной защиты, образовательные и спортивные учреждения, а также в судебные органы и на вокзалы. Однако транспорта не всегда хватает.