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В Ростове-на-Дону закупают автомобили для «социального такси»

В Ростове обсудили вопрос «социального такси» для маломобильных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону закупают автомобили для «социального такси». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сегодня в городе работают 11 специальных автомобилей для маломобильных жителей. Так, горожане могут доехать в медицинские учреждения, организации социальной защиты, образовательные и спортивные учреждения, а также в судебные органы и на вокзалы. Однако транспорта не всегда хватает.

— В четыре района Ростова — Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский — уже закуплены новые автомобили для услуги «социальное такси». В Ворошиловский район новая машина уже передана, а в еще трех районах она будет поставлена до конца года, — рассказал сити-менеджер.