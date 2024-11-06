В Ростове-на-Дону закупают автомобили для «социального такси». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
Сегодня в городе работают 11 специальных автомобилей для маломобильных жителей. Так, горожане могут доехать в медицинские учреждения, организации социальной защиты, образовательные и спортивные учреждения, а также в судебные органы и на вокзалы. Однако транспорта не всегда хватает.
— В четыре района Ростова — Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский — уже закуплены новые автомобили для услуги «социальное такси». В Ворошиловский район новая машина уже передана, а в еще трех районах она будет поставлена до конца года, — рассказал сити-менеджер.