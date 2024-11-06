В Крыму двое мужчин напали на таксиста ради двух тысяч рублей

Двое крымчан напали на таксиста ради двух тысяч рублей и смартфона. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым».
Согласно опубликованной информации, полиция задержала двоих жителей 24 и 25 лет по подозрению в разбойном нападении на таксиста. Выяснилось, что они вызвали автомобиль. Когда мужчины добрались до нужного места, то стали требовать от водителя деньги и ценные вещи. Затем они избили мужчину и подожгли его автомобиль.
— Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурантам предъявили обвинение. Согласно законодательству, сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемым заключили под стражу, — говорится в сообщении.