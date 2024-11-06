Создается платформа для планирования ревакцинации

Как пояснили в НовГУ, именно комплексный анализ крови методами ИФА и ПЦР стал уникальной особенностью создаваемой платформы. Для этого в аппарат лаборантом будет загружаться кровь и одновременно «прогоняться» через иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). Первый определит наличие и уровень антител на антигены различных видов вакцин даже при их минимальном значении. Вторая — ДНК вирусов, которые либо дополнительно подтвердят результаты ИФА, либо выявят антитела к другим инфекциям. При таком подходе будет получена более полная картина о реакции имуннитета человека на вакцину, чем от каждого из исследований по отдельности.