Создается платформа для планирования ревакцинации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) работают над созданием уникальной цифровой платформы, помощника в принятии врачебных решений. Она поможет правильно спланировать повторные прививки для каждого из пациентов и снизить риски побочных явлений после ревакцинации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Инновационная система поможет определить эффективность раннее примененных вакцин и индивидуальную реакцию на них у каждого пациента. Ее цифровая платформа будет автоматически диагностировать иммунный статус человека, или, простыми словами, определять, сформировался ли у него искусственный иммунитет после введения вакцины. И делать это на основании одновременной интерпретации результатов двух разных анализов крови, широко применяемых в медицине для этих целей», — сообщили в вузе.
Как пояснили в НовГУ, именно комплексный анализ крови методами ИФА и ПЦР стал уникальной особенностью создаваемой платформы. Для этого в аппарат лаборантом будет загружаться кровь и одновременно «прогоняться» через иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). Первый определит наличие и уровень антител на антигены различных видов вакцин даже при их минимальном значении. Вторая — ДНК вирусов, которые либо дополнительно подтвердят результаты ИФА, либо выявят антитела к другим инфекциям. При таком подходе будет получена более полная картина о реакции имуннитета человека на вакцину, чем от каждого из исследований по отдельности.
«Скажем, человек сделал прививку от кори, и в его крови появились антитела к антигенам возбудителя. Затем подходит время ревакцинации, и появляется необходимость узнать, нужна ли она пациенту. Тогда врач назначает ему сдачу крови для определения иммунного статуса, дает по результатам исследования свои рекомендации, и тогда пациент решает, надо ли ему делать повторную прививку или нет», — пояснила автор проекта Анастасия Дмитриева.
От лабораторий до научно-исследовательских институтов.
Кроме медучреждений и лабораторий, разрабатываемая платформа будет интересна фармацевтическим компаниям и производителям для оценки иммуногенности вакцин и тестирования новых препаратов. Госучреждениям и органам здравоохранения — для мониторинга иммунитета населения и планирования мероприятий по его вакцинации. А также исследовательским центрам и университетам для научных исследований в области иммунологии, вакцинологии и эпидемиологии.
«Цифровая платформа автоматизирует процесс анализа крови и даст возможность интеграции полученных результатов с электронными медицинскими записями пациентов. Разработка позволит делать масштабный мониторинг здоровья населения, хранить все данные в “облаке” и использовать их при принятии медицинских решений», — пояснила Дмитриева.
Таких платформ, которые определяли бы имунный статус человека на основании и ИФА, и ПЦР, еще не было. Кроме того, новая программа будет иметь удобный, интуитивно понятный интерфейс и обеспечивать высокий уровень защиты конфиденциальных данных. В данный момент разработана и протестирована методика анализа. На средства гранта в размере 1 млн рублей, который выиграла Анастасия Дмитриева в «Студенческом стартапе» в этом году, платформа будет выпущена на рынок и предложена медучреждениям.