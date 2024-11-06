Водитель уфимской маршрутки отчитал мальчика за оплату проезда «Картой школьника» и лишился работы

В Уфе водителя маршрутки уволили за отчитывание школьника. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, на кадрах которого запечатлено как шофер автобуса маршрута № 277 отчитывает школьника за то, что тот хотел расплатиться за проезд «Картой школьника».
Минтранс и уфимская мэрия предприняли меры на этот счет, и водителя уволили с работы за некорректное поведение с пассажирами. Также дорожное ведомство вынесло перевозчику «Арбат+» предостережение для недопущения в будущем подобных ситуаций на маршруте.
Единая транспортная карта «Алга» для всех видов общественного транспорта начала работать в Башкирии с 2019 года. На ноябрь 2024-го к ней подключились уже 67 действующих перевозчиков.
— У жителей Башкортостана есть возможность оплатить за проезд наличными, банковской картой или транспортной картой «Алга», а также Картой школьника, — заявили чиновники.
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