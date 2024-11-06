Водитель уфимской маршрутки отчитал мальчика за оплату проезда «Картой школьника» и лишился работы

Минтранс и уфимская мэрия предприняли меры на этот счет, и водителя уволили с работы за некорректное поведение с пассажирами. Также дорожное ведомство вынесло перевозчику «Арбат+» предостережение для недопущения в будущем подобных ситуаций на маршруте.