Микропластик защищает патогены от гибели при очистке сточных вод

ТАСС, 6 ноября. Норвежские микробиологи обнаружили, что кишечная палочка, листерии, а также различные вирусы значительно чаще выживают при очистке сточных вод, если они присутствуют на поверхности различных частиц и волокон микропластика. Результаты проведенных учеными наблюдений были представлены в статье, опубликованной в научном журнале PLoS One.
«Проведенный нами анализ показывает, что бактерии, вирусы и связанные с ними частицы микропластика, присутствующие в очищенных сточных водах, могут нести угрозу для жизни и здоровья человека, а также способствовать распространению пищевых патогенов по цепям питания. Это говорит в пользу скорейшей разработки новых подходов по более тщательной очистке воды от этого мусора, а также новых методов уничтожения связанных с ними патогенов», — пишут исследователи.
Группа микробиологов под руководством профессора Норвежского университета наук о жизни Метты Мермель сделала это открытие при изучении микропластика, собранного вместе с пробами воды из водоочистных сооружений компании VAES, обслуживающей норвежскую столицу Осло и ее пригороды. Ученых интересовал видовой состав и численность микробов, населяющих так называемую пластисферу (экосистему на поверхности пластикового мусора и поблизости от него — прим. ТАСС).
Проведенный исследователями анализ показал, что богатой и густонаселенной пластисферой обладали не только частицы микропластика из еще не очищенной воды, но и фрагменты пластикового мусора, извлеченные учеными из очищенной воды. При этом микробиологи обнаружили, что на поверхности подобных частиц присутствовали не только относительно безобидные микробы, но и опасные для человека патогены, в том числе кишечная палочка, сальмонелла, листерии, а также возбудитель пневмонии Klebsiella pneumoniae и несколько штаммов норовируса, вызывающих пищевые инфекции.
Многие из этих микробов, как отмечают ученые, активно размножались при помещении в питательную среду, что говорит о сохранении ими жизнеспособности даже после длительной и тщательной обработки сточных вод. Это говорит о том, что пластисфера защищает микробов от гибели в крайне неблагоприятных условиях среды, что ученые связывают с образованием защитной биопленки на поверхности частиц пластика.
Подобные результаты наблюдений, по мнению микробиологов, говорят о необходимости разработки новых подходов, позволяющих одновременно более эффективно очищать воду от микропластика, а также при этом разрушать связанные с ними пластисферы и уничтожать присутствующих в них патогенных микробов. Это замедлит распространение патогенов по антропогенным и природным средам, подытожили исследователи.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.