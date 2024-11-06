Микропластик защищает патогены от гибели при очистке сточных вод

Проведенный исследователями анализ показал, что богатой и густонаселенной пластисферой обладали не только частицы микропластика из еще не очищенной воды, но и фрагменты пластикового мусора, извлеченные учеными из очищенной воды. При этом микробиологи обнаружили, что на поверхности подобных частиц присутствовали не только относительно безобидные микробы, но и опасные для человека патогены, в том числе кишечная палочка, сальмонелла, листерии, а также возбудитель пневмонии Klebsiella pneumoniae и несколько штаммов норовируса, вызывающих пищевые инфекции.