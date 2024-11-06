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Белоруска Соболенко проиграла Рыбакиной из Казахстана на итоговом турнире WTA

Арина Соболенко проиграла Рыбакиной из Казахстана на итоговом турнире WTA, но сохранит титул первой ракетки мира.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская звезда тенниса Арина Соболенко сохранила титул первой ракетки мира по состоянию на стартовые матчи начала 2025 года даже после проигрыша в последнем матче групповой стадии итогового турнира WTA, который прошел, как передает БелТА, в Эр-Рияде.

Арина Соболенко в названной стадии финального турнира встречалась с представительницей Казахстана Елене Рыбакиной. Рыбакина, к слову, пятый номер актуального мирового рейтинга.

Увы и ах, Арина Соболенко не смогла одержать победу, счет по геймам: 4:6, 6:3, 1:6. Тем не менее, Новый год-2025 белоруска встретит как обладательница звания первой ракетки мира.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборных в США (здесь про это).