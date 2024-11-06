Белоруска Соболенко проиграла Рыбакиной из Казахстана на итоговом турнире WTA

Белорусская звезда тенниса Арина Соболенко сохранила титул первой ракетки мира по состоянию на стартовые матчи начала 2025 года даже после проигрыша в последнем матче групповой стадии итогового турнира WTA, который прошел, как передает БелТА, в Эр-Рияде.