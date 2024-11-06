Белоруска Соболенко проиграла Рыбакиной из Казахстана на итоговом турнире WTA

Белорусская звезда тенниса Арина Соболенко сохранила титул первой ракетки мира по состоянию на стартовые матчи начала 2025 года даже после проигрыша в последнем матче групповой стадии итогового турнира WTA, который прошел, как передает БелТА, в Эр-Рияде.
Арина Соболенко в названной стадии финального турнира встречалась с представительницей Казахстана Елене Рыбакиной. Рыбакина, к слову, пятый номер актуального мирового рейтинга.
Увы и ах, Арина Соболенко не смогла одержать победу, счет по геймам: 4:6, 6:3, 1:6. Тем не менее, Новый год-2025 белоруска встретит как обладательница звания первой ракетки мира.
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