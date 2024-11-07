Все операционные в онкоцентре Калининграда заработают со следующей недели

По его словам, завершается подготовка к запуску операционных, после 11 ноября они будут работать в полном объеме. В эти сроки будут поставлены все необходимые медикаменты. До конца ноября планируется запуск всех отделений в полном формате.
Приоритетным направлением является определение порядка маршрутизации пациентов для обеспечения комфорта и доступности медицинских услуг. Поликлиника для взрослых и детей с диагностическим центром в Калининграде готовится к приему первых пациентов в конце ноября.
Губернатор дал поручения по приведению в порядок действующей поликлиники на Огарёва в Калининграде.