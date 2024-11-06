В Дагестане женщина отказалась от цивилизации ради приюта для 100 животных

Женщина переехала за тысячи километров в Дагестан и с нуля строит приют для больных животных. Она взяла ответственность за сотню беспризорных котов и собак. Сейчас женщина и ее подопечные живут недалеко от Махачкалы. До этого она занималась кондитерским искусством, воспитывала дочь-школьницу.