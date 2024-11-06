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В Дагестане женщина отказалась от цивилизации ради приюта для 100 животных

Жительница Дагестана лишилась дочери и дома ради спасения 100 животных.

Жительница Дагестана отказалась от цивилизации ради приюта для животных. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».

Женщина переехала за тысячи километров в Дагестан и с нуля строит приют для больных животных. Она взяла ответственность за сотню беспризорных котов и собак. Сейчас женщина и ее подопечные живут недалеко от Махачкалы. До этого она занималась кондитерским искусством, воспитывала дочь-школьницу.

— Семья не смогла принять ценности Эмили, и мать женщины забрала внучку к себе. Местным жителям тоже не нравилось такое соседство. То и дело они писали жалобы на домашний приют, — говорится в сообщении.

В ближайших планах Эмилии — построить забор и домики для кошек и собак.