Baza: в Башкирии 22 вагона с углем сошли с рельсов и опрокинулись из-за взрыва

Так, в октябре этого года полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который поджег релейный шкаф на перегоне Локомотивстрой — Персиановка у станции Шахтная. На месте ЧП нашли канистру с моторным маслом. Юношу арестовали и будут судить по статье о «покушении на террористический акт».