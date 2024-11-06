Создан сенсор, выявляющий рак легких по выдыхаемым молекулам изопренов

Рак легких является одной из главных причин преждевременной смерти людей наряду с другими болезнями сердца и сосудов, а также другими типами опухолей. По оценкам ВОЗ, в 2018 году он унес жизни примерно 1,76 млн жителей планеты, у большей части которых он возник из-за курения сигарет. Существует два типа злокачественных опухолей подобного рода — мелкоклеточный и немелкоклеточный рак. Первый подвид рака легких, как правило, развивается более агрессивно, чем второй, и при этом он часто вызывает метастазы.