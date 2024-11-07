В Волгограде 7 ноября ожидается потепление до +8 градусов

В четверг, 7 ноября, синоптики прогнозируют в Волгограде потепление. Днем температура воздуха составит +3…+8 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди, а в отдельных районах — гололедно-изморозевые явления.
В ночные часы температура воздуха опустится до +2…-3 градусов. В Волгограде без существенных осадков, но возможна гололедица.
В пятницу, 8 ноября, в городе-герое днем ожидается небольшой дождь и гололедица. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, а днем поднимется до +5…+7 градусов.