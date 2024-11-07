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В Волгограде 7 ноября ожидается потепление до +8 градусов

В регионе ожидается небольшая облачность с осадками. На дорогах сохранится гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +20°

В четверг, 7 ноября, синоптики прогнозируют в Волгограде потепление. Днем температура воздуха составит +3…+8 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди, а в отдельных районах — гололедно-изморозевые явления.

В ночные часы температура воздуха опустится до +2…-3 градусов. В Волгограде без существенных осадков, но возможна гололедица.

В пятницу, 8 ноября, в городе-герое днем ожидается небольшой дождь и гололедица. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, а днем поднимется до +5…+7 градусов.