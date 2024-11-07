Вице-спикер Рады Корниенко попросил Трампа завершить конфликт на Украине

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет завершить украинский конфликт, а также провести парламентские выборы.
«Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — заявил вице-спикер Рады.
Заявление обнародовало украинское издание «Левый берег».
По словам Корниенко, для проведения выборов необходимо, чтобы закончился конфликт. Он напомнил, что во время военного положения такие процедуры заблокированы.
Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединённых Штатов. Он неоднократно заявлял, что остановит конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена намерена срочно направить Киеву последний пакет помощи.