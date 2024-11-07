Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября на Дедовские плачи

Православная церковь 7 ноября вспоминает святую Тавифу. В народе принято отмечать день Тавифы. Но существует еще одно название — Дедовский плачи. Оно связано с тем, что в указанную дату всегда идут дожди или же снег.
Что нельзя делать 7 ноября.
Не рекомендуется есть хлеб. Предки верили, что год окажется тяжелым. Женщинам в день Тавифы нельзя плакать. Считается, что слезы могут спровоцировать череду неприятностей. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как может произойти горе.
Что можно делать 7 ноября.
По традиции, в указанный день посещали кладбища, где обязательно зажигали поминальные свечи. Дома накрывали поминальный стол. А еще в день Тавифы пирогами и блинами угощали нуждающихся.
Согласно приметам, на затяжную зиму указывает большое количество листьев на деревьях. Тусклые звезды на небе предупреждают, что 7 ноября окажется холодным.
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