Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября на Дедовские плачи

Не рекомендуется есть хлеб. Предки верили, что год окажется тяжелым. Женщинам в день Тавифы нельзя плакать. Считается, что слезы могут спровоцировать череду неприятностей. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как может произойти горе.