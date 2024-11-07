«Это был первый званый обед, который я готовила в нашей совместной жизни». Актриса Юлия Высоцкая рассказала, как кормила Кончаловского и Бертолуччи запеченной картошкой по-белорусски

Актриса Юлия Высоцкая, которая свой звездный путь начинала в Минске, где, собственно, и получила актерской образование, поделилась удивительно интересными воспоминаниями. Такими, что они, кажется, способны украсить собой книгу мемуаров, если 51-летняя актриса когда-нибудь решит их написать.
Артистка рассказала веселую историю со счастливым финалом. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Не так давно актриса у себя в соцсетях (а только в одной из них у нее 1,2 миллиона фолловеров) поделилась очень атмосферными воспоминаниями. Сопровождены и проиллюстрированы они были вот таким снимком.
Снимок — настоящее произведение искусства. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
«Это был первый званый обед, который я готовила в нашей совместной жизни с Андреем Сергеевичем. На него был приглашен Бернардо Бертолуччи — они с Кончаловским дружили», — написала Юлия.
Киноманы только и смогли что выдохнуть и произнести восхищенное «ах!»: не так много людей, которые могут поделиться рассказом о личных встречах, а тем более дружеских посиделках, с режиссером, снявшим легендарный фильм «Последнее танго в Париже».
Впрочем, встреча семейной пары Кончаловский-Высоцкая с Бертолуччи произошла в столице Великобритании.
Актриса, пусть и крайне редко, делится ретроснимками. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
«Тогда в Лондоне алкоголь продавался до определенного часа, а дальше он уже был доступен только без лицензии, но, конечно, качество такого вина оставляло желать лучшего. И вот я понимаю, что открываю последнюю бутылку красного, а Бертолуччи оживленно хвалит мою запеченную по-белорусски картошку. Картошка разрезалась пополам и запекалась в духовке, а потом на каждую дольку укладывался кусочек семги, замаринованной мной по рецептам опять же белорусских друзей», — написала Юлия.
Пара уже много лет счастлива в браке. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Ситуация развивалась дальше — актриса констатировала, в тот вечер приготовила столько блюд, что столы ломились.
«Помню, крабы с домашним майонезом, оливье с ним же. Еда довольная эклектичная, но с явным русским акцентом. То есть закуска есть, а вино заканчивается. Компания большая, но и вина, хочу заметить, было много в начале обеда, не то чтобы мы две бутылки на стол поставили», — не без юмора констатировала актриса.
Будучи еще и кулинаром, Юлия Высоцкая продолжила: ей, как опытной хозяйке в какой-то момент пришлось принимать решение и… бежать в магазин!
«Понимая, что беседа увлеченная, расходиться никто не собирается, я рванула. Не знаю, как успела в магазин, в котором была уже почти до конца опущена решетка, как уговорила продавщицу все-таки продать мне вино, как дотащила на себе немалое количество бутылок… Но разошлись мы только под утро, и разговор за столом не останавливался ни на минуту. Вечер и моя репутация хозяйки были спасены», — призналась Юлия, которая вынесла определенный урок в тот вечер и стала делать дома запас на подобные случаи.
Актриса поделилась личным. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Возвращаясь к атмосферному снимку, которым сопровождался этот пост, Юлия Высоцкая посетовала.
«P. S. Фото не из той истории. Наверняка сегодня бы этот вечер, если не у меня, бегающей между кухней, столом и винной лавкой, то у кого-нибудь из гостей был запечатлен в телефоне в самых разных ракурсах».
В комментариях под этой публикацией Юлии Высоцкой целая вереница мнений и реплик. Подписчики и подписчицы актрисы наперебой делятся своими забавными историями-ситуациями, фолловеры пишут и слова благодарности, просят Юлию Высоцкую почаще делиться такими вот рассказами о по-настоящему великих и личных дружеских встречах с ними.
Ранее мы писали о том, что звезда фильмов «Достучаться до небес» Тиль Швайгер прилетел в Минск на съемки (тут про это).