«Это был первый званый обед, который я готовила в нашей совместной жизни». Актриса Юлия Высоцкая рассказала, как кормила Кончаловского и Бертолуччи запеченной картошкой по-белорусски

«Понимая, что беседа увлеченная, расходиться никто не собирается, я рванула. Не знаю, как успела в магазин, в котором была уже почти до конца опущена решетка, как уговорила продавщицу все-таки продать мне вино, как дотащила на себе немалое количество бутылок… Но разошлись мы только под утро, и разговор за столом не останавливался ни на минуту. Вечер и моя репутация хозяйки были спасены», — призналась Юлия, которая вынесла определенный урок в тот вечер и стала делать дома запас на подобные случаи.