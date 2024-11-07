Какие места в Минске напоминают об Октябрьской революции 1917 года: крейсер «Аврора» в метро, доска о Всебелорусском съезде на театре, здание штаба народной милиции

Так вот, с «Октябрьской» можно попасть на улицы Ленина (а она, в свою очередь, приведет к улице Октябрьской), Маркса, Энгельса и Красноармейскую, а также на Октябрьскую площадь. А стоя на платформе, обратите внимание на художественное оформление станции. В частности, в торцах платформы можно разглядеть резные композиции на тему революции, выполненные в белом камне. Там и лозунги советских лет, и образ крейсера «Аврора», и серп с молотом…