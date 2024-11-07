Какие места в Минске напоминают об Октябрьской революции 1917 года: крейсер «Аврора» в метро, доска о Всебелорусском съезде на театре, здание штаба народной милиции

7 ноября в Беларуси отмечается День Октябрьской революции. В Беларуси об этом событии напоминают названия улиц и площадей, районов и городов, памятники и музеи.
И если, например, каждый житель Минска знает, где находится памятник Ленину или скажем, дом-музей Первого съезда РСДРП, то на мемориальные доски или же на какие-то другие напоминания о тех событиях, обращают внимание реже.
Присмотритесь когда-нибудь повнимательней к мраморным панно самой революционной станции минского метро — «Октябрьской». Почему самой революционной? Дело не только в ее названии. Ведь, как известно, Октябрьская революция произошла 25 октября по старому стилю, а по новому — 7 ноября, которое и отмечается в стране как государственный праздник.
Так вот, с «Октябрьской» можно попасть на улицы Ленина (а она, в свою очередь, приведет к улице Октябрьской), Маркса, Энгельса и Красноармейскую, а также на Октябрьскую площадь. А стоя на платформе, обратите внимание на художественное оформление станции. В частности, в торцах платформы можно разглядеть резные композиции на тему революции, выполненные в белом камне. Там и лозунги советских лет, и образ крейсера «Аврора», и серп с молотом…
А входы/выходы на станцию со стороны проспекта Независимости, находящиеся в домах № 22 и № 23, украшают мраморные панно, посвященные Октябрьской революции и вехам истории СССР.
Мраморные панно на «Октябрьской». Фото: архив КП.
На доме по Ленина, 3 обратите внимание на мемориальную доску, которая сообщает, что на этом месте находилось здание, в котором в марте 1917 года состоялось первое заседание Минского Совета рабочих и солдатских депутатов.
На этом месте в 1917-м находился Совет рабочих и солдатских депутатов. Фото: архив КП.
Рядом с «Октябрьской» находится Национальный академический театр имени Янки Купалы. Со стороны Александровского сквера на здании можно увидеть мемориальную доску, которая напоминает, что 2 февраля 1919 года здесь прошел I Всебелорусский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В работе съезда, проходившего в театре, принимал участие Свердлов. Фото: архив КП.
На доске написано, что съезд окончательно утвердил создание БССР, принял первую конституцию Советской Беларуси, декларацию об установлении тесной федеративной связи Советской Беларуси с РСФСР. В работе принял участие председатель Всероссийского ЦИК Яков Свердлов.
В этом же месте 20−25 ноября (3−8 декабря) 1917 года проходил Второй съезд армий Западного фронта, который выступил в поддержку Советской власти.
На здании гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, которое находится на площадь Свободы, 7, расположена доска (надо зайти в арку), которая гласит, что в этом здании 3 января 1919 года работало Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси. А позже — президиум ЦИК БССР.
А на улице Карла Маркса, 5 размещался штаб народной милиции, которой руководил Михаил Фрунзе.
Дом по современной улице К. Маркса, 5, где в 1917-м находился штаб народной милиции. Фото: архив КП.
Совсем рядом с вокзалом, на доме по Ленинградской улице, 6, находится мемориальная доска, свидетельствующая, что здесь в период Октябрьской революции размещались Северо-Западный областной комитет РСДРП (б), Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, а также редакция газеты «Звезда».
Мемориальная доска на здании по Ленинградской улице. Фото: архив КП.
Ранее мы писали, как Ленин с личным водителем-белорусом ездил на Рублевку и дважды спасся от покушения: «Перед каждой курицей реверанс делает».