Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Место встречи изменить нельзя» 16+
Фото: Гостелерадио СССР.
Режиссер: Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Леонид Куравлев, Светлана Светличная, Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян.
В День сотрудника органов внутренних дел РФ канал РЕН ТВ покажет все пять серий художественного фильма. Премьера картины по роману Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» состоялась на Центральном телевидении ровно 45 лет назад — 11−16 ноября 1979 года. Главные роли в картине, быстро ставшей культовой, исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. А цитаты центральных персонажей, как и многих других героев фильма, ушли в народ.
В качестве возможных претендентов на роль начальника отдела борьбы с бандитизмом Глеба Жеглова сценаристы фильма — братья Вайнеры — рассматривали Сергея Шакурова и Николай Губенко. Но режиссер видел в этой роли исключительно Владимира Высоцкого. И сегодня трудно представить, что могло быть иначе.
10 ноября, 15:30, РЕН ТВ.
«Плевако» 18+
Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER.
Режиссёр: Анна Матисон. В ролях: Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Олег Савцов.
Многосерийная картина рассказывает о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», — Фёдоре Никифоровиче Плевако. В 60-х годах XIX века Александр II провел ряд либеральных реформ, одной из которых была судебная. Важным нововведением стали открытость судов присяжных и право любого подсудимого на защиту. Таким образом к концу 70-х — началу 80-х в Санкт-Петербурге и Москве среди юристов начала выделяться отдельная группа адвокатов, многие из которых стали настоящими звёздами, и громкие процессы с их участием привлекали сотни зрителей. Правда, героя Сергея Безрукова не просто так зовут Николаем Плевако, а не Федором. Чтобы понять, почему — нужно смотреть сериал.
C 7 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Любовь Советского Союза» 16+
Фото: Централ Партнершип.
Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев. В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов.
Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса Гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
С 7 ноября в прокате.
«Граф Монте-Кристо» 12+
Фото: Canal+
Режиссер: Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт. В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле.
Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте- Кристо. Теперь его единственная цель — месть.
С 7 ноября в в онлайн-кинотеатре Okko.
Театр.
«Без вины виноватые» 16+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссер: Вероника Вигг. В ролях: Ирина Безрукова, Евгений Гомоной, Дмитрий Воркунов, Игорь Назаренко, Диана Егорова, Алексей Веретин, Юлия Романович.
Премьера спектакля по пьесе Александра Островского. В центре сюжета — судьба известной актрисы Елены Кручининой. Она приезжает с гастролями в провинциальный город, где много лет назад пережила предательство возлюбленного и потерю сына, а сама едва не погибла от болезни и тоски. Заезжая звезда переполошила провинциальных артистов, ревностно принимающих ее успех. Ведь любой театр — это место, где, несмотря на распределение ролей и давно выученный текст, в каждую минуту всё может пойти не так.
10 ноября, 18:00, Московский Губернский театр, Малая сцена.
«Пиковая дама» 12+
Фото: Мариинский театр/Наташа Разина.
Режиссер, Алексей Степанюк. В ролях: Олег Долгов, Ирина Чурилова, Ольга Бородина, Алексей Марков, Илья Селиванов, Денис Макаров, Николай Казанский.
Гастрольный тур, посвященный Петру Ильичу Чайковскому, Мариинка начала на сцене Большого оперой «Пиковая дама». Либретто Модеста Чайковского — по одноименной повести Александра Пушкина. Это все та же хрестоматийная история о графине, знавшей секрет трех карт, который стремится узнать Герман. Ночи напролет он проводит у карточного стола. Но удача не улыбается Герману. Его угнетает мысль, что девушка из знатной, богатой семьи ему, бедному офицеру, «принадлежать не может».
Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
7 ноября, 19:00, Большой театр, Историческая сцена.
«Веселое путешествие» 6+
Фото: пресс-служба TCI.
Режиссер: Василий Сазонов. В ролях: Кузнецова Кристина, Княгинина Мария, Сморжок Андрей, Константин Соколов.
Двое неразлучных друзей — Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис — на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В дороге юных путешественников ждет много песен и танцев.
9 ноября, 11:00, 14:00, 10 ноября, 12:00, театр «Одеон».
«Летят журавли» 12+
Фото: пресс-служба Малого театра.
Режиссер: Андрей Житинкин. В ролях: Людмила Полякова, Александр Клюквин, Андрей Чернышев, Варвара Шаталова, Владимир Носик, Светлана Аманова.
Свое прочтение пьесы Виктора Розова «Вечно живые» предлагает Малый театр. Драматург написал ее в 1943 году, но как никогда текст автора актуален и сейчас. Зрители знакомы с произведением по фильму Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, Бориса и Вероники, которых разлучила трагедия.
13 ноября, 19:00, Малый театр.
«Варшавская мелодия» 16+
Фото: Театральный центр «На Страстном».
Режиссер: Александр Гошуков. В ролях: Глеб Савчук, Дарья Завьялова.
Спектакль Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова представит в Москве спектакль по пьесе Леонида Зорина в рамках конкурсной программы VIII Фестиваля «Уроки режиссуры».
Москва. Только что кончилась война. Виктор и Гелена, русский юноша и польская девушка, московские студенты, знакомятся на концерте в консерватории — случайно, невзначай, не зная, что жизнь соединила их надолго, может быть, навсегда.
10 ноября, 19:00, Театральный центр «На Страстном».
Концерты.
Postscript 12+
Фото: пресс-служба ГКД.
В честь своего десятилетия компания MuzArts покажет три самых известных своих балета, получивших признание в России и за рубежом: «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова, «Фавн» бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи на музыку Дебюсси и «Минотавр» испанца Патрика де Бана на музыку Макса Рихтера. Среди участников вечера — примы, премьеры и солисты Большого театра России: Вячеслав Лопатин, Алексей Путинцев, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Анна Балукова и звезда современного танца, солист балета театра Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов.
9 ноября, 18:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Гипнограмма». Заключительный концерт фестиваля «Пять вечеров» 12+
Фото: Союз композиторов России.
Фестиваль Союза композиторов России, объединивший мероприятия на нескольких ведущих площадках Москвы, завершится экспериментальным концертом в Московской консерватории. В программе — новые пьесы современных композиторов (Николай Попов, Вадим Генин, Наталья Прокопенко, Дмитрий Ремезов, Владимир Горлинский и другие), созданные при поддержке творческой программы «Ноты и квоты», а также мировые премьеры, написанные специально для этого мероприятия. Все опусы объединяет использование электроники. Если смартфон — продолжение человека, то для современного композитора таким продолжением стал компьютер. При помощи современных технологий российские авторы исследуют музыку как объект, постигаемый слухом, зрением и даже тактильностью.
11 ноября, 19:00, Рахманиновский зал консерватории.
100 лет Российскому государственному симфоническому оркестру кинематографии 6+
Фото: пресс-служба Московской консерваторииСергей Скрипка.
В программе — музыка Эдуарда Артемьева, Геннадия Гладкова, Александра Зацепина, Исаака Шварца, Александры Пахмутовой, Исаака и Максима Дунаевских, Микаэла Таривердиева, Алексея Рыбникова. Ее поклонники слышали в исполнении Госоркестра кинематографии в таких культовых фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит», «Доживем до понедельника», «Джентльмены удачи», «Мой ласковый и нежный зверь», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Обыкновенное чудо», «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.
За пультом — народный артист России маэстро Сергей Скрипка.
7 ноября, 19:00, Большой зал Московской консерватории.
«Времена года» 6+
Фото: пресс-служба Дома музыкиРодион Петров.
Оркестр «Русская Филармония» подготовил программу, сочетающую два произведения на одну тему. «Времена года» Антонио Вивальди — самое исполняемое и узнаваемое сочинение великого итальянца. А страстные «Времена года в Буэнос-Айресе» знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццолла звучат в ритме танго. Солист — скрипач Родион Петров, победитель самых престижных международных смотров, среди которых знаменитый конкурс им. Паганини в Италии. Музыкант покоряет публику блестящей техникой и чувственным звучанием. Петров играет на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Гваданини, ученика знаменитого Страдивари.
11 ноября, 19:00, Дом музыки, Театральный зал.
Леонид Коган — 100 лет со дня рождения 6+
Фото: «Московский концертный зал “Зарядье’Леонид Коган.
Народный артист СССР Леонид Коган — один из величайших скрипачей мира. 14 ноября исполняется 100 лет со дня его рождения. К юбилейной дате в Зарядье пройдет концерт, в котором примут участие внук музыканта — скрипач Даниил Коган, а также Никита Борисоглебский, Равиль Ислямов. В программе будут исполнены произведения из репертуара музыканта, среди них — Концерт для скрипки с оркестром соль минор Мечислава Вайнберга, Скрипичный концерт Альбана Берга, который впервые прозвучал в СССР в интерпретации Леонида Борисовича.
За дирижерским пультом Московского государственного академического симфонического оркестра, которым долгие годы руководил сын легендарного скрипача Павел Коган, — маэстро Иван Никифорчин.
8 ноября, 19:00, Зал «Зарядье».
«Артмеханика» 16+
Фото: Центральный Дом актера им. А. А. Яблочкиной.
«Артмеханика» продолжает серию премьер нового формата — объединение звезд современной российской музыки и поэзии. Новые песни на слова поэтов-участников Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» — Артёма Рагимова, Софьи Юдиной и Александра Антипова — представят группы «Базар» и passmurny, певица Варя Демидова. Специальный гость программы — сольный проект Lx24 с премьерой песни на стихи Полины Корицкой. В концертной программе прозвучат и хиты музыкальных коллективов. Ведущие вечера — заслуженный деятель искусств РФ, поэт и режиссер Влад Маленко, актриса и поэт Ольга Ершова.
9 ноября, 19:00, Центральный Дом актера им. А. А. Яблочкиной, Главная сцена.
«Энергия открытий. Избранное» 12+
Фото: пресс-служба Московской консерватории.
Концерт посвящен десятилетию национального мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Он открыл широкой публике музыку выдающихся авторов XIX-XX века, чьи имена по разным причинам были забыты или вычеркнуты из истории отечественной музыки. Телерадиоцентр «Орфей» восстановил не только сочинения, но и биографии композиторов. Произведения Антона Аренского, Николая Голованова, Александра Мосолова, Леонида Половинкина, Владимира Дешевова, Алексея Животова, Александра Цфасмана, Эдди Рознера, Виктора Кнушевицкого исполнит Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева. А о судьбах героев расскажет актер театра и кино Александр Яцко.
11 ноября, 19.00, Московская консерватория, Большой зал.
«Миры Ханса Циммера» 12+
Фото: Global Look Press/Andrea Munaretto/TSCK.
Мультимедийное шоу «Миры Ханса Циммера» объединит главные хиты маэстро в новой, неожиданной трактовке. Шоу пройдет в сопровождении Imperialis Orchestra — коллектива талантливых музыкантов, завоевавших большую популярность у публики. Музыка Ханса Циммера стала неотъемлемой частью голливудских блокбастеров и принесла автору целую коллекцию наград от «Грэмми» до «Оскара». Композиции выдающегося немецкого кинокомпозитора добавили глубины фильмам «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и многим другим значимым для мирового кинематографа произведениям.
13 ноября, 20:00, театр «Одеон», Малая сцена.
35 лет Детскому музыкальному театру юного актера 0+
Фото: пресс-службой ДМТЮА.
Юбилей театр отметит несколькими концертами. 7 ноября в праздничной программе «Мы выросли, мы смогли!» поклонникам представят программу музыкальных номеров из спектаклей театра. А также с детской труппой выступит выпускник ДМТЮА Николай Басков. Свою карьеру народный артист начинал на этой сцене. А 13 и 14 ноября в «Вегас Сити Холле» в программе будут задействованы 800 юных исполнителей — рекорд для детского выступления. Специальным гостем программы 13 ноября станет певец, композитор, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. 14 ноября театр поздравит Витас.
7 ноября, 19:00, Новая сцена ДМТЮА, 13 и 14 ноября, 19:00, «Вегас Сити Холл».
Панк-сказка «Король и Шут» 16+
Фото: «Яндекс Афиша».
Симфоническое шоу оживет на глазах у зрителей благодаря детально проработанным образам и оригинальному видеоряду, включающему в себя кадры из сериала «Король и Шут». «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы прозвучат в оригинальных инструментальных версиях в исполнении более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra, хора и органа, размещенных на многоуровневой сцене. Слияние панк-энергии и симфонических инструментов, мистическая атмосфера и новая мрачная история по мотивам творчества группы — в симфонической панк-сказке есть все как для давних фанатов «Короля и Шута», так и для тех, кто открыл для себя группу совсем недавно.
9 ноября, 14:00 и 19:00, «ЦСКА Арена».
Музеи.
«Политехнический музей: создавая настоящее» 6+
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
Совместная выставка Политехнического музея и ЦВЗ «Манеж» при научном кураторстве НИЦ «Курчатовский институт». Экспозиция посвящена выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям. Политехнический музей впервые представит в Санкт-Петербурге свои уникальные коллекции. Выставка продемонстрирует достижения и потенциал российской научной и инженерной школ, российский вклад в мировой научно-технический прогресс. Посетители попадут в мультимедийную инсталляцию — «кабинеты ученых», где познакомятся с биографиями конструкторов и инженеров-изобретателей.
До 9 февраля, Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург).
«За нашу Родину — огонь, огонь!» 0+
Фото: пресс-служба Музея Победы.
Выставка приурочена к годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и связанному с этим событием — Дню ракетных войск и артиллерии. В экспозицию вошли десятки раритетов — личные вещи героев войны, их форма, награды, предметы быта, фронтовые письма и фотографии. Посетители могут познакомиться с историей 5-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии и 320-го гаубичного артиллерийского Краснознамённого полка, которые прошли боевое крещение под Сталинградом.
До 20 ноября, Музей Победы.
«Россия — любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век» 0+
Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.
На выставке можно будет увидеть работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Конкурс проводится Гохраном России при поддержке Министерства культуры по 14 номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях. Лучшие конкурсные работы познакомят гостей выставки с многообразием техник и технологий, оригинальными творческими идеями, демонстрируя многовековые ювелирные традиции. Уникальная особенность выставки — экспонирование конкурсных работ вместе с редчайшими предметами ювелирного искусства разных эпох и минералогическими природными образованиями золота, серебра и платины, изумрудов и алмазов из коллекции Гохрана России.
До 24 марта, Государственный исторический музей.
«Пресня Live» 6+
Фото: пресс-служба Музея современной истории России.
Выставка посвящена 100-летию Музея «Пресня». Посетители смогут увидеть более сотни предметов: плакаты, листовки, знамена, фотографии, документы, живопись, графику, монеты, медали, пригласительные билеты на выставки, вещи из личных коллекций. Экспозиция состоит из двух разделов: «Деревянный домик на Большевистской» и «Красная Пресня — свидетель истории». Первый раздел включает в себя прогулку по небольшому деревянному дому, с которого начал свою работу Музей «Пресня». Второй, основной, раздел представляет экспозицию, связанную с формированием и пополнением музейных фондов.
До 15 декабря, Музей «Пресня».
«Мистическiй Кино-Петербургъ» 16+
Фото: киностудия «Ленфильм».
Санкт-Петербург — один из самых мистических городов России, и это не уловка и не попытка создать новый «бренд», а целостный образ, проявившийся в литературе, изобразительном искусстве и кинематографе. В центре выставки — пять кинолент, созданных на Ленфильме с 1982 по 1991 годы: «Пиковая дама» Игоря Масленникова, (1982), «Первая встреча, последняя встреча» Виталия Мельникова, (1987), «Господин оформитель» Олега Тепцова (1986−88), «Жертва для императора» Розы Орынбасаровой (1991) и «Пьющие кровь» Евгения Татарского (1991). Эти фильмы объединяет в первую очередь место действия — город-загадка, город-мираж.
До 31 декабря, киностудии «Ленфильм» (Санкт-Петербург).
«Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной» 0+
Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музеяПьер Карден. Костюм Майи Плисецкой для роли Анны Карениной в фильме-балете «Анна Каренина». Москва, 1974 год.
Бахрушинский театральный музей открыл в Музее-квартире М. М. Плисецкой выставку, посвященную 50-летию со дня выхода фильма-балета «Анна Каренина» (1974). В камерном пространстве проект «Майя Плисецкая: от Бетси Тверской до Анны Карениной» представил историю воплощения мечты балерины — роль главной героини великого произведения Льва Толстого. Фильм-балет стал не только первой хореографической интерпретацией одноименного романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа.
До 1 декабря, Музей-квартира М. М. Плисецкой.
Фестивали.
Фестиваль неоклассики при 1000 свечей 6+
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Фото: пресс-служба Дома музыки.
HighTime Orchestra исполнит программу фестиваля под руководством Алексея Донского. Прозвучат произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, а также музыка из аниме Хаяо Миядзаки и игры Genshin Impact. В программе — знаменитые хиты: Fly, Primavera, Experience, Una mattina и другие. Сочетание света свечей и мелодий создаст романтичную и таинственную атмосферу.
12, 13 ноября, 19:00, Дом музыки, Камерный зал.
«Читка 3.0»16+
Фото: пресс-служба фестиваля экранизаций «Читка 3.0».
Более 15 российских издательств примут участие в питчинге литературных прав на фестивале экранизаций «Читка 3.0». Организатор фестиваля Red Carpet Studio ежегодно собирает представителей книжной и киноиндустрии, которые представляют новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране. В этом году в питчинге примут участие ключевые игроки книжного рынка: издательства АСТ, «Эксмо», «Эксмодетство», «МИФ», Clever, «Астрель-СПб», «Черным-бело», «Полынь», «Альпина. Проза», «Феникс», «Росмэн» и другие. Презентовать произведения будут представители издательств и импринтов и лично авторы, в числе которых Глеб Кащеев, Марии Буше, Фрэнсис Кель, Юлия Школьник, Даха Тараторина, Елена Осадчая и другие.
11 и 12 ноября, «Старт Хаб» на «Красном Октябре».