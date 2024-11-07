Культурная неделя: выбор «Известий»

Симфоническое шоу оживет на глазах у зрителей благодаря детально проработанным образам и оригинальному видеоряду, включающему в себя кадры из сериала «Король и Шут». «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы прозвучат в оригинальных инструментальных версиях в исполнении более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra, хора и органа, размещенных на многоуровневой сцене. Слияние панк-энергии и симфонических инструментов, мистическая атмосфера и новая мрачная история по мотивам творчества группы — в симфонической панк-сказке есть все как для давних фанатов «Короля и Шута», так и для тех, кто открыл для себя группу совсем недавно.