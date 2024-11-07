Ну, а девушки — сейчас: чем интересна советская опера по пьесе Пикассо

Здесь, конечно, отсылка к тем самым минотаврам, а также к различным изображениям на древнегреческих вазах, но у современного зрителя, отравленного актуальным медиафоном, неизбежно возникает улыбка — «что за квадроберы на сцене?» И это мерцание комичности (то ли серьезно, то ли нет) опере на самом деле очень к лицу. Произведение, появившееся на сломе эпох и поставленное в не менее драматичный исторический момент, когда, кажется, весь мир поляризируется, становится черно-белым, выглядит сегодня напоминанием: необязательно стремиться к определенности и однозначности посыла. Можно просто любоваться красотой, которая вечна и ценна всегда. Даже если она и вызывает улыбку.