Звезда «Реальных пацанов» Селиванов подарил квартиру семилетней дочери

Актёр Владимир Селиванов, получивший популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны», приобрёл квартиру своей семилетней дочери.
Об этом артист рассказал в своём блоге в соцсетях. Кроме того, он обнародовал видео, на котором можно увидеть данную квартиру.
На кадрах запечатлено, как актёр проводит экскурсию для дочери по квартире. Селиванов рассказал, что с оформлением интерьера ему помогали профессионалы.
Напомним, актёр развёлся со своей супругой. По данным СМИ, ещё до расторжения брака он начал встречаться с блогером Александрой Калмыковой.
Ранее сообщалось, что Селиванов хочет через суд забрать дочь у бывшей жены.