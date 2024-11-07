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Звезда «Реальных пацанов» Селиванов подарил квартиру семилетней дочери

Об этом артист рассказал в своём блоге в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Актёр Владимир Селиванов, получивший популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны», приобрёл квартиру своей семилетней дочери.

Об этом артист рассказал в своём блоге в соцсетях. Кроме того, он обнародовал видео, на котором можно увидеть данную квартиру.

На кадрах запечатлено, как актёр проводит экскурсию для дочери по квартире. Селиванов рассказал, что с оформлением интерьера ему помогали профессионалы.

Напомним, актёр развёлся со своей супругой. По данным СМИ, ещё до расторжения брака он начал встречаться с блогером Александрой Калмыковой.

Ранее сообщалось, что Селиванов хочет через суд забрать дочь у бывшей жены.