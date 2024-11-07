Что произошло в Иркутске в ночь на 7 ноября 2024: последние новости

Еще одна авария, но уже в Иркутске. В этом случае 30-летний автомобилист влетел в арт-объект. Мужчина не пострадал. Он даже сам пришел в полицию, где рассказал, что с места ДТП ушел подзарядить телефон. Когда вернулся — его машины не было.