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Что произошло в Иркутске в ночь на 7 ноября 2024: последние новости

Две фуры попали в ДТП в Тайшетском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На трассе в Тайшетском районе выезд на встречную полосу обернулся ДТП. Авария произошла в дневное время. Водитель одного из грузовиков выехал на встречку и врезался в движущийся на встречу транспорт. В итоге пострадал человек и машины.

Еще одна авария, но уже в Иркутске. В этом случае 30-летний автомобилист влетел в арт-объект. Мужчина не пострадал. Он даже сам пришел в полицию, где рассказал, что с места ДТП ушел подзарядить телефон. Когда вернулся — его машины не было.

В Тулунском районе майнеру выписали штраф в 22 тысячи. Организация по добыче криптовалюты не соблюдала элементарные правила пожарной и электротехнической безопасности.