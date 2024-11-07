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CNN: Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил с победой на выборах в США

Глава КНР позвонил Трампу на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с республиканцем.

Источник: Аргументы и факты

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединённых Штатов, сообщает CNN.

По данным источников телеканала, поздравление прозвучало в ходе телефонного звонка.

Глава КНР позвонил Трампу на фоне усилий ряда мировых лидеров установить с ним контакты. Источники уточнили, что для этого используются и официальные, и «неформальные» каналы.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах.