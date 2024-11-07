Стоимость биткоина вновь обновила максимум, превысив отметку в $76 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, цена криптовалюты достигла отметки в 76 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные площадки Binance. Биткоин по состоянию на 23:58 мск дорожал до 76 тысяч 257 долларов.
Ранее стоимость биткоина также обновила исторический максимум, она превысила 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в Соединённых Штатах.
В октябре цена биткоина поднималась выше 70 тысяч долларов впервые с 29 июля текущего года.
Победу на выборах президента Соединённых Штатов одержал республиканец Дональд Трамп. Демократ Камала Харрис поздравила Трампа с победой, а также заявила, что передача власти будет мирной.