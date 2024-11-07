Аппарат NASA передал на Землю самые чёткие фотографии Юпитера

Космический аппарат Juno сфотографировал планету Юпитер, данные снимки, переданные на Землю, отличаются своей чёткостью.
По данным Newsweek, Juno завершил свой 66-й пролёт мимо Юпитера, а также его спутников. Фотографии сделаны с помощью двухпиксельной камеры JunoCam.
На кадрах запечатлены пятна на поверхности планеты, похожие на медуз.
Космический аппарат NASA Juno был запущен в 2011 году, он вышел на орбиту Юпитера спустя пять лет.
Планируется, что миссия Juno завершится осенью следующего года. После этого аппарат из-за гравитации «погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта».
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск сделал предсказание о том, что жители Земли увидят на спутниках Юпитера.
В октябре космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера — Европы, был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.