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Аппарат NASA передал на Землю самые чёткие фотографии Юпитера

На кадрах запечатлены пятна на поверхности планеты, похожие на медуз.

Источник: Аргументы и факты

Космический аппарат Juno сфотографировал планету Юпитер, данные снимки, переданные на Землю, отличаются своей чёткостью.

По данным Newsweek, Juno завершил свой 66-й пролёт мимо Юпитера, а также его спутников. Фотографии сделаны с помощью двухпиксельной камеры JunoCam.

На кадрах запечатлены пятна на поверхности планеты, похожие на медуз.

Космический аппарат NASA Juno был запущен в 2011 году, он вышел на орбиту Юпитера спустя пять лет.

Планируется, что миссия Juno завершится осенью следующего года. После этого аппарат из-за гравитации «погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта».

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск сделал предсказание о том, что жители Земли увидят на спутниках Юпитера.

В октябре космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера — Европы, был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.