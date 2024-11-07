«Зима оттягивает свое наступление»: до +10 градусов потеплеет в Иркутске 7 ноября

До наступления зимы осталось чуть меньше месяца, а погода не перестает радовать. Жители Приангарья наслаждаются солнцем и плюсовыми температурами, а снег, кажется, вовсе не торопится выпадать. Обстановка на улице больше похожа на раннюю весну, нежели на позднюю осень. Так в четверг, 7 ноября, воздух прогреется до +10!
— В городе ожидается переменная облачность, без осадков, днем потеплеет до +8…+10 градусов, ночью похолодает до −1…-3. Будет дуть небольшой ветер, 5−10 м/с, — рассказали КП-Иркутск в Гидрометцентре.
В это время в регионе пройдет небольшой дождь и мокрый снег, порывы ветра достигнут 14 м/с. Потеплеет до +5…+10 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то +2…-3. Не очень радует погода в Катангском районе, синоптики считают, что там ожидается −1…-6 градусов. Тем не менее, иркутская зима все сильнее оттягивает свое наступление на более поздние сроки.
— День ото дня погодные условия контрастно отличаются. На смену ненастной погоде приходит вынос тёплого воздуха, так что в отдельные дни недели прогнозируется превышения среднесуточных отклонений температуры воздуха на 4−6 градусов, — пояснили синоптики.
Кстати, это не первый год, когда вместе снега — солнце, вместо зимних пуховиков — легкие куртки, а вместо ботинок — кроссовки. За последние десятилетия такое наблюдали трижды — в 2013, 2017, и 2020 году. Для сравнения, в ноябре 1984 стояли крепкие морозы, температура остановилась на отметке −29, а в 1910 — вообще на −10.
Так когда ждать наступления холодов? Плюсовые температуры сохранятся до конца следующей рабочей недели, то есть до 15 ноября. Это будет заключительный этап осеннего тепла, после этого температура, вероятнее всего, не поднимется выше 0 градусов.