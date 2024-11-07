«Зима оттягивает свое наступление»: до +10 градусов потеплеет в Иркутске 7 ноября

В это время в регионе пройдет небольшой дождь и мокрый снег, порывы ветра достигнут 14 м/с. Потеплеет до +5…+10 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то +2…-3. Не очень радует погода в Катангском районе, синоптики считают, что там ожидается −1…-6 градусов. Тем не менее, иркутская зима все сильнее оттягивает свое наступление на более поздние сроки.