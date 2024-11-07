Дмитрук: украинским военкомам разрешили взламывать квартиры

Сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили проникать в жильё, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук.
«Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия — неважно. Заходить будут везде, где смогут!», — написал он в Telegram.
Депутат Рады уточнил, что украинским военкомам позволили ломать двери квартир.
«Дети, инвалиды, пенсионеры — на всех плевать. Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!», — говорится в публикации.
Ранее украинский парламентарий Анна Скороход заявила, что свыше 100 тысяч бойцов дезертировали из Вооружённых сил Украины.