Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: украинским военкомам разрешили взламывать квартиры

На Украине готовятся квартирные обходы.

Источник: Кадр из Youtube

Сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили проникать в жильё, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук.

«Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия — неважно. Заходить будут везде, где смогут!», — написал он в Telegram.

Депутат Рады уточнил, что украинским военкомам позволили ломать двери квартир.

«Дети, инвалиды, пенсионеры — на всех плевать. Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!», — говорится в публикации.

Ранее украинский парламентарий Анна Скороход заявила, что свыше 100 тысяч бойцов дезертировали из Вооружённых сил Украины.