В России начнут производить приборы связи нового поколения

Скорость движения фотонов в таких ФИС равна скорости распространения электромагнитной волны в материале, практически это скорость света, рассказали разработчики. Поэтому быстродействие, а значит, и частотные диапазоны работы таких интегральных схем значительно выше, чем у электронных.
«Радиофотонные устройства позволяют работать со сверхширокополосными сигналами, что обеспечивает высокие скорости и большие объемы передаваемой информации. Это востребовано в перспективных телекоммуникационных системах, системах квантовых коммуникаций. Кроме генераторов СВЧ-сигналов, у нас ведется разработка фотонных интегральных схем анализаторов спектров сигналов, аналого-цифровых преобразователей, сигнальных процессоров», — рассказал «Известиям» проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор Тупик.
Как пояснили разработчики, запуск промышленного производства радиоэлектронных изделий, использующих принципы фотоники, открывает хорошие перспективы для создания новых устройств. В частности, необходимых для развития телекоммуникационных сетей, например, базовых станций поколения 5G и последующих, известных как всепроникающие сети. Также они будут востребованы для модернизации системных устройств в радиолокации, радионавигации и других направлениях.
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