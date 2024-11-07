СМИ: Алексей Заварухин возглавит хабаровский «Амур»

«Из закрытых источников, близких к руководству хабаровского клуба, сообщается, что дальневосточники уже подписали контракт со специалистом. Дебют Алексея Заварухина на тренерском мостике состоится 7 ноября в матче против “Металлурга” или 9 ноября — против “Автомобилиста”», — сообщает приморское издание «Спорт 25» (18+).