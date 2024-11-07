СМИ: Алексей Заварухин возглавит хабаровский «Амур»

Бывший главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Об этом 6 ноября сообщили спортивные издания, сообщает ИА AmurMedia.
«Из закрытых источников, близких к руководству хабаровского клуба, сообщается, что дальневосточники уже подписали контракт со специалистом. Дебют Алексея Заварухина на тренерском мостике состоится 7 ноября в матче против “Металлурга” или 9 ноября — против “Автомобилиста”», — сообщает приморское издание «Спорт 25» (18+).
По данным «Спорт-Экспресс» (18+), контракт Заварухина с хабаровским клубом рассчитан на полтора года.
Напомним, ранее главный тренер «тигров» Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку после неудачного старта в чемпионате КХЛ. В настоящее время «Амур» находится на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, проиграв последние девять игр подряд.
В прошлом сезоне Алексей Заварухин тренировал челябинский «Трактор». Под его руководством команда завоевала бронзу Кубка Гагарина, сообщает ura.news (18+).