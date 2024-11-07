Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Алексей Заварухин возглавит хабаровский «Амур»

Экс-главный тренер челябинского «Трактора» дебютирует в должности главного тренера в матче против «Металлурга» или «Автомобилиста».

Бывший главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Об этом 6 ноября сообщили спортивные издания, сообщает ИА AmurMedia.

«Из закрытых источников, близких к руководству хабаровского клуба, сообщается, что дальневосточники уже подписали контракт со специалистом. Дебют Алексея Заварухина на тренерском мостике состоится 7 ноября в матче против “Металлурга” или 9 ноября — против “Автомобилиста”», — сообщает приморское издание «Спорт 25» (18+).

По данным «Спорт-Экспресс» (18+), контракт Заварухина с хабаровским клубом рассчитан на полтора года.

Напомним, ранее главный тренер «тигров» Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку после неудачного старта в чемпионате КХЛ. В настоящее время «Амур» находится на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, проиграв последние девять игр подряд.

В прошлом сезоне Алексей Заварухин тренировал челябинский «Трактор». Под его руководством команда завоевала бронзу Кубка Гагарина, сообщает ura.news (18+).