399 жительниц Иркутской области нашли работу благодаря женском клубу

В женских клубах Иркутской области с начала 2024 провели 318 мероприятий, связанных с реализацией трудового потенциала. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Женщины встречаются с представителями органов соцзащиты, здравоохранения, работодателями и экспертами на различных тематических заседаниях и мастер-классах. Они учатся создавать резюме, карьерный план, узнают, как вести себя на собеседовании, об основах финансовой грамотности и предпринимательской деятельности. Участниками мероприятий стало более 3,7 тысяч женщин.
— Женские клубы являются площадками активностей Кадровых центров по выработке решений различных жизненных ситуаций и самореализации. Специалисты помогают с трудоустройством, созданием собственного дела, организацией волонтерской деятельности, — рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
В итоге на постоянную работу устроились 399 женщин, из них 107 одинокие и многодетные матери, 11 женщин — члены семей участников СВО. Также 13 человек зарегистрировались в качестве самозанятых.