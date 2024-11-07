399 жительниц Иркутской области нашли работу благодаря женском клубу

Женщины встречаются с представителями органов соцзащиты, здравоохранения, работодателями и экспертами на различных тематических заседаниях и мастер-классах. Они учатся создавать резюме, карьерный план, узнают, как вести себя на собеседовании, об основах финансовой грамотности и предпринимательской деятельности. Участниками мероприятий стало более 3,7 тысяч женщин.