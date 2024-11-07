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Первый сквозной поезд прошёл по Тихоокеанской железной дороге

Состав проследовал из Якутии к побережью Охотского моря в Хабаровском крае.

Источник: Хабаровский край сегодня

Транспортный эксперт, член Русского географического общества Сергей Сигачёв в своём телеграм-канале выложил видеоролик, на котором запечатлён первый сквозной поезд, прошедший по Тихоокеанской железной дороге из Якутии к побережью Охотского моря в Хабаровском крае. Состав из двадцати полувагонов, пассажирского и багажного вагонов прошёл под тягой тепловоза ТЭМ-14, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всего железнодорожники в условиях вечной мерзлоты с 2022 года проложили 531 километр пути основного хода сквозь тайгу севера Хабаровского края и Якутии. Общая протяженность магистрали с учетом 18 разъездов и промежуточной станции составит 626 километров. Сама промежуточная станция расположена на 280-м километре пути (со стороны Якутии) в южной части Аяно-Майского района.

Полноценно дорога заработает в первой половине 2025 года, на первом этапе ее провозная способность составит 30 млн тонн грузов в год, а к 2027 году — 50 млн тонн. На магистрали будут работать 15 тепловозов и 1200 вагонов подвижного состава.

Также практически на всем протяжении линии заработает сотовая связь. По завершению строительства на железной дороге и в порту на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе работу получат около 3 тыс. человек. Сам же порт сможет принимать суда класса Panamax дедвейтом до 100 тыс. тонн.