Первый сквозной поезд прошёл по Тихоокеанской железной дороге

Также практически на всем протяжении линии заработает сотовая связь. По завершению строительства на железной дороге и в порту на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе работу получат около 3 тыс. человек. Сам же порт сможет принимать суда класса Panamax дедвейтом до 100 тыс. тонн.