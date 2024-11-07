Новый конфликт с мигрантами в Новосибирске заинтересовал главу Следкома

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нового инцидента с участием мигрантов в Новосибирске. Следком обратил внимание на распространяющуюся в сети информацию о конфликте иностранцев у магазина. Очевидцы слышали выстрелы, отмечается в пресс-службе СК.
Вероятно, речь идёт о ситуации у круглосуточного магазина на улице Высоцкого. По данным telegram-канала «Mash Siberia», потасовка случилась между двумя компаниями. Судя по опубликованному видео, участие принимали не меньше 10 мужчин. Новосибирцы, на чьих глазах разворачивался конфликт, утверждают, что видели драку и слышали выстрелы.
Как отметили в СКР, проводится процессуальная проверка.