«В детсаду столкнулась с негативом из-за лишнего веса»: мама певицы Miravi рассказала о детстве звезды

«Она коснулась сердца…», — описывает свои ощущения американский блогер. Иностранец не смог сдержать чувства и прослезился, когда снимал обзор клипа к песне «Воля» — ее написала и исполнила российская певица и автор песен Miravi (Владимира Шпигарь). Видеоролик, опубликованный 26-летней землячкой восемь месяцев назад, уже набрал рекордные 19 миллионов просмотров! Сотни, а то и тысячи людей по всему миру записывают душевные ролики под звуки трека. Но немногие знают, что восходящая звезда, покорившая сердца миллионов слушателей, родом из сибирской глубинки. Она родилась в многодетной семье в городе Братске, что на севере Иркутской области. Подробностями о жизни певицы с корреспондентом КП-Иркутск поделилась ее мама Надежда Шпигарь.
МИРАВИ: БИОГРАФИЯ, ДЕТСТВО ПЕВИЦЫ.
«Петь начала раньше, чем говорить».
Род семьи Шпигарь корнями уходит в казачество. Предками Надежды являются донские и уральские казаки. Неудивительно, что в доме поют все, от мала до велика. Бабушка на балалайке или гитаре аккомпанировала внукам, которые исполняли народные частушки. Но чаще звучал голос маленькой Лады (так ласково домочадцы называют Владимиру). Девочка, кстати, средняя в семье — у нее есть старшие брат и сестра, а также младшие брат и сестра.
— Лада не успела родиться, но музыка уже была с ней, — рассказывает Надежда. — Дочь даже петь быстрее начала, чем говорить. Примерно в девять месяцев она могла повторять мелодию.
Род семьи Шпигарь корнями уходит в казачество. Фото: предоставлено Надеждой Шпигарь.
Каждый прием гостей в доме Шпигарь не обходился без музыкального концерта. Все усаживались на диван, а Влада брала в руки игрушку, представляла, что это микрофон, и пела. Кстати, первым наставником по вокалу для малышки стала именно мама. Ведь Надежда руководитель казачьего ансамбля «Ладья». Часто водила ребенка на работу.
— После выпуска из садика не стала отдавать дочь в музыкальную школу. Переживала, что ее самобытный талант могли видоизменить. Кстати, до четвертого класса она училась в православной гимназии. А после поступила в физико-математический лицей.
Сама выбрала путь.
«Мама, я хочу понять музыку изнутри», — в 12 лет Влада сама записалась в музыкальную школу. Там она вошла в состав ансамбля «Оберег».
— В 13 лет дочь уже помогала сверстникам в ансамбле разбирать партии. Да и публики не боялась. Дочери было все равно, сидят перед ней родные, одноклассники, учителя или гости концерта.
Однако музыка — не единственное увлечение Владимиры. Она посещала художественную и цирковую школы, а с пяти лет занималась рукопашным боем. Родители отдали малышку в спорт, чтобы воспитать силу духа и уверенность. Ведь девочка еще в детском саду встретилась с непринятием из-за лишнего веса. Максимального веса она набрала еще в школе — 96 кг.
— Лада — добрая и сострадательная. Но в спорте показала себя бесстрашным бойцом! К примеру, ее ставили в спарринг с мальчишками, которые могли быть на пять лет старше.
С будущим Влада определилась уже примерно в 15 лет. Юная сибирячка решила, что поступит в музыкальное училище имени Гнесиных в Москве.
Тогда Владимира экспериментировала с образами. Фото: соцсети Владимира Шпигарь.
— У меня был шок, — вспоминает Надежда. — Было страшно отпустить Владу в большой город, да и понимала, что впереди ее ждал сложный путь. Но дочь была настолько уверенной, сама изучила этапы поступления, особенности заселения в общежитие и обучение. Нам оставалось только сопроводить ее в столицу.
В училище было всего пять бюджетных мест. Для прохождения нужно было набрать 200 баллов. У Влады получилось сдать вступительные экзамены на максимальное число баллов.
— Окончила обучение с красным дипломом. После Лада подала документы в Российскую академию музыки имени Гнесиных, но через два года перевелась в Институт современного искусства, а после успешно прошла музыкальную академию Игоря Матвиенко.
ПЕСНИ МИРАВИ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ТВОРЧЕСТВЕ.
Творчество переродилось.
Псевдоним Miravi появился во время обучения девушки в Москве. Она просто переставила местами буквы своего имени Владимира.
— После окончания учебы дочь начала поиск себя, — рассказывает Надежда.
В соцсетях девушка рассказывала, что взяла паузу от музыки. В это время открыла магазин, но с бизнесом не задалось. И вот в 2020 году у сибирячки вышел первый трек на «На мушке». А после «Игла» и «Марокко». Тогда Владимира экспериментировала с образами — красила волосы, делала яркий макияж. Но за следующие три года сценический облик кардинально изменился. Стала выбирать закрытые наряды, волосы заплетать в косу и подчеркивать скромность. Соответственно, и выступать стала в другом жанре. Влада поет о традиционных ценностях, о своих корнях, о Родине, о казачестве, о природе. В 2023 году был опубликован трек «Полюшко».
«Тот переломный страшный день, когда ко мне пришла эта песня, я запомню навсегда… Я встретилась лицом к лицу со своим главным страхом — потерять свою жизнь. Именно в тот момент я осознала, как музыка может ИСЦЕЛИТЬ ДУШУ. Эта сила способна пробудить нас!», — писала Miravi, публикуя отрывок песни.
Псевдоним Miravi появился во время обучения девушки в Москве. Фото: соцсети Владимира Шпигарь.
«Полюшко» быстро полюбилось поклонникам певицы. После казачка написала еще четыре песни, которые стали не менее популярными. Затем звезду ждали коллаборации с «Каспийским грузом», Гио Пикой и даже Бастой. В 2024 году Miravi выступила в шоу «Воли» на канале ТНТ. А ее сольные концерты ежегодно проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
— На достигнутом Влада останавливаться не собирается, свое творчество она продолжит дарить людям. А мы с отцом стараемся не пропускать выступления. Знаете, как на утреннике в детсаду ребенок вышел на сцену и ищет глазами своих родителей. Так и же и дочь рада нашему присутствию. Мы счастливы, что она нашла себя в творчестве, что она любима, что создает настоящие ценности для этого мира. А еще сейчас активно занимается благотворительностью. Выделяет время и средства: то приедет в больницу, поддержит морально пациентов, то откроет финансовый сбор.