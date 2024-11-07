«В детсаду столкнулась с негативом из-за лишнего веса»: мама певицы Miravi рассказала о детстве звезды

В соцсетях девушка рассказывала, что взяла паузу от музыки. В это время открыла магазин, но с бизнесом не задалось. И вот в 2020 году у сибирячки вышел первый трек на «На мушке». А после «Игла» и «Марокко». Тогда Владимира экспериментировала с образами — красила волосы, делала яркий макияж. Но за следующие три года сценический облик кардинально изменился. Стала выбирать закрытые наряды, волосы заплетать в косу и подчеркивать скромность. Соответственно, и выступать стала в другом жанре. Влада поет о традиционных ценностях, о своих корнях, о Родине, о казачестве, о природе. В 2023 году был опубликован трек «Полюшко».