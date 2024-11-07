Новосибирск 2025: прогноз погоды на грядущий зимний сезон

Декабрь порадует новосибирцев 18 днями с переменной облачностью и 12 днями с продолжительными осадками. Солнечных дней будет всего один. Температура воздуха в начале месяца ожидается от −6 до −10 градусов днём и от −7 до −13 градусов ночью. В середине декабря похолодает до −13…-17 градусов, а к концу месяца немного потеплеет — до −7…-15 градусов. Новогодняя ночь, по прогнозу, будет относительно мягкой — около −12 градусов.