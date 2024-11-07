Новосибирск 2025: прогноз погоды на грядущий зимний сезон

В Новосибирской области ожидается относительно мягкая зима, близкая к средним многолетним показателям, однако с положительными температурными отклонениями от нормы. Такой прогноз представил сервис «World-Weather».
Декабрь порадует новосибирцев 18 днями с переменной облачностью и 12 днями с продолжительными осадками. Солнечных дней будет всего один. Температура воздуха в начале месяца ожидается от −6 до −10 градусов днём и от −7 до −13 градусов ночью. В середине декабря похолодает до −13…-17 градусов, а к концу месяца немного потеплеет — до −7…-15 градусов. Новогодняя ночь, по прогнозу, будет относительно мягкой — около −12 градусов.
Январь 2025 года, согласно прогнозу, также не обещает сильных морозов. Начало месяца будет с дневной температурой −13…-16 градусов и ночной −19 градусов. В течение месяца температурный режим сохранится примерно на этом уровне, с возможным увеличением количества солнечных дней, хотя пасмурных дней всё же будет больше.
Февраль ознаменуется постепенным понижением температуры, при этом во второй половине месяца ожидаются снегопады. Начало месяца будет солнечным и достаточно тёплым для сибирской зимы: −10…-14 градусов днём и −16…-18 градусов ночью. К концу февраля температура поднимется до −12…-10 градусов днём и −17…-16 градусов ночью.